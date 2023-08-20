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金山16街捷運站旁「怪物」住房開發案 捲土重來

編譯組／綜合報導
舊金山近幾年致力於建設可負擔住房。(Getty Images)
舊金山近幾年致力於建設可負擔住房。(Getty Images)

曾備受爭議的舊金山第16街捷運車站旁的住房開發案，可能不再是社區活動人士反對的「開發案怪物」(Monster in the Mission)，但這並不代表這個項目已縮小規模。

事實上，根據「舊金山紀事報」報導，這項開發案已從大部分住房單位是市場價格，改成為100%可負擔價格，但開發計畫可能將比先前業主遭到反對時的規模，約擴大30%。

舊金山市長辦公室住房與社區開發部門上周發布提案建議書，要求建商可在位於第16街和Mission街的東北角、5萬7000平方英尺地塊上的三棟建築中的兩棟建築，建造「至少450個住房單位」(at least 450 units)。之前計畫是建造330個住房單位。

住房與社區開發部門發言人史丹利(Anne Stanley)表示，潛在開發商運用州與地方的密度獎勵法規，可快速推進可負擔住房計畫，又允許額外建築項目高度與密度。100%可負擔住房項目，可享有當地與州的密度獎勵計畫，但市場價格開發項目則不符資格。這個「1979 Mission」計畫開發團隊，將被要求使用所有可用的工具，建設最大化密度與單位數量。

這項位在1979 Mission St. 的房地產傳奇故事，可追溯至十多年前，當時一名紐約開發商搶購了一塊位在第16街BART車站上方的地塊。在近十多年裡嘗試獲得政治支持，但未獲成功。前業主「Maximus Real Estate Partners」將地產出售給「Crescent Heights」，Crescent Heights將其交給市府，以滿足在10 South Van Ness地點欲建造近1000個住房單位的可負擔住房計畫要求。

住房與社區開發部門在徵求建議書表示，「1979 Mission」計畫房地產具備重要開發機會，在至少兩棟建築物可建造超過450間住房單位。由於計畫所在地塊位在地區交通系統交會處以及多元化社區中心，開發需要與交通營運商、附近土地所有者與周邊社區進行協調，開發團隊須具有經驗、願景與領導力。

符合開發計畫可負擔住房單位的收入要求資格，是一個四口之家收入須達地區平均收入的30%-80%，目前為4萬3000元至11萬5000元之間。有關提案要求回應的截止日期為9月29日。

舊金山 房地產 捷運

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