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東灣居大不易 獨立屋平均漲租25% 州法難限制

記者劉先進／屋崙報導
參加此次討論的與會者說，加州AB 1482法案的租金漲幅限制，不能保護獨立屋租戶。圖為東灣的獨立屋。（記者劉先進／攝影）
參加此次討論的與會者說，加州AB 1482法案的租金漲幅限制，不能保護獨立屋租戶。圖為東灣的獨立屋。（記者劉先進／攝影）

東灣房屋組織（East Bay Housing Organizations）上周舉行在線會議，討論阿拉米達縣的租戶權利。與會者表示，加州AB 1482法案的租金漲幅限制無法保護獨立屋租戶。這些租戶平均租金漲幅為25%。一戶獨立屋居民的租金上漲了250%，

伊甸園地區（Eden area）是阿拉米達縣的非建製區域（unincorporated），包含阿什蘭（Ashland）、櫻桃地（Cherryland）、卡斯楚谷（Castro Valley）、聖洛倫索（San Lorenzo）、海沃部分地區等。該區域大部分是由拉丁裔、非裔和亞裔等移民社區組成，這些人口還在不斷增長。

社區組織者坎特拉斯（Julio Contreras）說，當面對言語騷擾時，許多租戶會自我驅逐。與100多人的交談和調查得知，他們自願提前結束租約。這種情況往往發生在房東對租戶進行口頭騷擾或以驅逐相威脅之後，而租戶本身往往沒任何過錯。如果租戶有被驅逐的紀錄，會有多種後果。這包括驅逐信用評分處罰，遺留一定的法律痕跡，以及來自房東或住房機構的報復。房東的口頭騷擾和驅逐威脅與加州遊民人數的增加有關。

一項關於遊民的研究發現，32%的調查參與者說，由於受到威脅和其他原因造成無家可歸。在阿拉米達縣，最近的一項研究發現，該縣四分之一的遊民，被驅逐或房租上漲是無家可歸的主要原因。「當我們與那些可能沒有文件證明房東濫用權力的人交談時，經常會聽到這樣的說法。因此，他們往往會選擇自我驅逐，而不是因為沒有過錯而訴諸法律。」

東灣房屋組織戰略傳播經理帕瑞戈說，在調查的伊甸園地區的獨立屋租戶中，平均租金漲幅...
東灣房屋組織戰略傳播經理帕瑞戈說，在調查的伊甸園地區的獨立屋租戶中，平均租金漲幅為 25%。（記者劉先進／翻攝）

坎特拉斯說，租住在獨立屋中的家庭，正處於加州監管的夾縫中。他們往往得不到保護或保護不力。很多房東甚至政客經常聲稱，AB 1482法案是一部新法律，它保護了所有人，因為它確實按年度標準提供了一些福利，要求全州租金漲幅上限為5%。但它並不包括大多數獨立屋和公寓。（註明：獨立屋不受AB 1482限制，除非其所有者是房地產投資信託公司REIT、公司或有限責任公司或其中一個成員是公司。房主必須書面通知租房者，租房不受租金上限和正當理由驅逐的約束。）

坎特拉斯表示，他們發現，這些獨立屋租戶是最擔心和最關注被驅逐的群體。阿拉米達縣伊甸園地區有5000多套出租房和獨戶住宅。居住著多達1萬多個家庭，占伊甸園租房者的三分之一。他們也是第二大最有可能與父母家人同住的人群，比例為79%。與家人同住的比例僅次於與多戶家庭同住的比例。

在所有受訪者中，最擔心收到驅逐通知的也是獨立屋租戶，近一半的受訪者還擔心房租會再次上漲，而他們無力負擔。房租再次上漲所帶來的不穩定性和壓力，會把他們逼走，導致他們不得不搬家或無家可歸。正如調查結果所顯示的那樣，與多單元房屋住戶相比，他們可能因此面臨更多住房不安全和流離失所的風險。

東灣房屋組織戰略傳播經理帕瑞戈（Sasha Perigo）說，在調查的伊甸園地區的獨立屋租戶中，28%的人表示，租金漲幅超過了10%，10%的人表示他們的租金漲幅超過100%。這些租戶平均租金漲幅為25%。這比他們受到 AB1482 法案限制的房租漲幅要大得多。「我們看到的最大漲幅是，一個獨立屋居民的租金上漲了250%，另一人月租狂漲2500 元。」

租金 房東 加州

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