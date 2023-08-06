阿縣伊甸園地區貧困率高 房租照漲

阿拉米達縣伊甸園地區租房者面臨著廣泛而嚴重的居住問題，這威脅到家庭的健康。（記者劉先進／翻攝）

東灣房屋組織（East Bay Housing Organizations）日前舉行在線討論會「贏得阿拉米達縣的租戶權利」。「我的伊甸園之聲」組織成員米蘭達（Maria Miranda） 說，2020年以來，阿縣伊甸園地區（Eden area）的房租上漲24.85%，平均每年增加8.20%。

東灣房屋組織戰略傳播經理帕瑞戈（Sasha Perigo）說，所謂「伊甸園地區」，是阿縣的非建制區域（unincorporated），北鄰聖利安住，南接海沃，包含阿什蘭（Ashland）、櫻桃地（Cherryland）、卡斯楚谷（Castro Valley）、聖洛倫索（San Lorenzo）、Hayward Acres等。人口約15萬，比柏克萊 人口多。

自2020年以來，阿拉米達縣伊甸園地區（Eden area）的房租上漲了24.85%，平均每年上漲 8.20%。（記者劉先進／翻攝）

伊甸園地區是阿縣貧困率最高的地區。在阿什蘭、櫻桃地和Hayward Acres，18%的人生活在貧困線以下。非裔和其他有色人種比例高於縣內其他地區。在櫻桃地、聖洛倫索和阿什蘭，50%的居民在家中使用英語以外的語言。

長期以來，該地區居民一直抱怨住房條件日益惡化，要求縣議會為租戶提供保護。縣議會從「灣區 未來夥伴關係」（Partnership for the Bay Area's future）獲得一筆補助金，由社區合作夥伴資源共同管理，用於社區發展，以探索實施幾項租戶保護措施。但不幸的是，在今年2月份的第二次投票 中，一籃子計畫中的前三項法令均以失敗告終。

「我的伊甸園之聲」組織成員埃斯克拉瑪多（Leo Esclamado）說，他們對伊甸園地區進行英語和西語調查，為期兩個月。在所有16個社區共收到118份回覆。他們還挨家挨戶向400多名居民進行上門調查。

東灣房屋組織26日舉行在線「贏得阿拉米達縣的租戶權利」討論會。（記者劉先進／翻攝）

米蘭達說，調查有四個主要發現。首先，租房者面臨廣泛而嚴重的居住問題，威脅到家庭健康，尤其是殘疾家庭。比如，近三分之一的受訪者指出，他們正在處理家中未得到滿足的維修問題，包括熱水器損壞，垃圾問題，出現齧齒動物、含鉛油漆暴露、漏水或家中淹水等。

第二，這些租戶聯繫執法部門檢查安全狀況的能力有限。租戶往往害怕舉報違規行為而遭到報復，如導致房租上漲。

該地區自2020年以來，租戶房租上漲24.85%，平均每年上漲8.20%。儘管這在法律規定的範圍內，但對於家庭來說，尤其是殘疾人家庭來說，仍然是不小的負擔。

第三，當面臨房東等口頭騷擾時，許多租戶往往會自我驅逐，而不是去尋求法律援助，或瞭解自己的權利。

第四，居住在獨棟屋中的家庭得不到州級法規的保護，且這些法規總體上也缺乏執行力。每四個租戶中就有一個表示，擔心自己或社區中的某個人、鄰居家會很快收到驅逐通知，原因主要是收入無法跟上房租上漲的步伐。