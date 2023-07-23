舊金山日落區擬建50層高樓 遭社區強烈反對

舊金山日落區擬建高達50層海濱塔樓大型住房開發計畫，遭社區強烈反對。(圖取自YIMBY Facebook臉書)

舊金山 日落區擬建高達50層海濱塔樓大型住房開發計畫的最新效果圖，上周才剛剛提交給市府規劃人員，然而，反對密集住宅開發的社區團體也同時採取行動，反對在社區進行大型住房開發計畫。

反對沙加緬度州政府迫使全州城市增加住房數量的「我們的社區之聲」(Our Neighborhood Voices)組織，日前在社交媒體放置籌款廣告、展示589英尺高的大樓、從低矮的海濱社區向上建設的畫面。廣告警示：「這不是玩笑。它是舊金山一項真實提案，加州 各地所有社區都可能成為下一個，包括你們的社區。」

舊金山市長布里德與市政府員工正致力於透過擴大城市西區商業走廊，以滿足州府住房要求，預計於未來8年內規畫興建8萬2000個住單位。但是，在地點位在2700 Sloat Blvd.建立680間住房單位最新建設提案，已成為反對人士的打擊目標。

日落區居民拉爾(Renee Lazear)是「舊金山拯救我們社區」(Save Our Neighborhoods San Francisco)組織成員，她認為，日落區擬建塔樓的效果圖「喚醒社區」。她反對在城市西側建造多戶公寓大樓的計畫，並警告表示，「這種大樓是加州希望在各地建造的建築形式。」

50層海濱塔樓建案地點目前是Sloat 花園中心(Sloat Garden Center)，提案對日落區市議員殷嘉立(Joel Engardio)與城市規劃人員來說，時機並不理想，因為他們正努力爭取社區支持重新分區、允許建造在Judah、Irving、Taraval與19th Avenue規劃的五層或六層公寓大樓。

殷嘉立指出，2700 Sloat Blvd.地點提案是一個情況不佳的開發商的糟糕公關活動，並未按照步驟進行。他認為，提案引起民眾不必要的擔心與焦慮，分散了對建造真正住房所需的實際工作注意力，住房建造應是努力讓家庭留在舊金山。

提案建築是否合法，取決於「數量法規」(bulk code)的模糊分區規定解釋。城市規劃部門分區人員已駁回開發商論點，建商也已向上訴委員會提出上訴。聽證會將於7月26日舉行。舊金山規劃部門主任西德(Dan Sider)認為，提案塔樓的規劃，與州府及市府允許情況相當不同，導致市府與州府為滿足住房需求所做努力、造成傷害。

「舊金山拯救我們社區」組織已收集3000個反對該提案的簽名。拉爾指出，一般僅會支持日落區與Sloat社區兩層聯棟房屋，即使是8層樓或10層樓都太大了，在SoMa或是中心較為合適。她認為，民眾搬到市郊是因為不想住在高層公寓。

殷嘉立表示，在這場住房辯論中雙方極端人士的爭論，無益於舊金山市解決日落區選民在乎的住房問題，包括缺乏適合老年人的電梯建築，以及年輕家庭需要的兩房公寓短缺問題。