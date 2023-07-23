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灣區94595郵區房價增0.8% 有望再創新高

編譯吳日君／綜合報導
自2022年5月至2023年5月，核桃溪南側郵遞區號94595房價增長0.8%，是去年灣區唯一出現同比增長的郵遞區號。(圖取自核桃溪市官方臉書)
自2022年5月至2023年5月，核桃溪南側郵遞區號94595房價增長0.8%，是去年灣區唯一出現同比增長的郵遞區號。(圖取自核桃溪市官方臉書)

儘管灣區房價在經歷過數個月下跌之後，近來出現復甦跡象，但大部分地區仍低於一年前房市最熱時創下高位。但在一個郵遞區號的房價，不僅高於一年前，並接近創下新高。

自2022年5月至2023年5月，核桃溪(Walnut Creek)南側郵遞區號94595房價增長0.8%，是去年灣區唯一出現同比增長的郵遞區號。根據房地產網站「Zillow」數據，該地區去年人口至少有1萬人。

從今年初開始，郵遞區號94595房價持續穩定並有所上漲，接近去年夏天的房價高峰。2022年7月，當地典型房價曾創下77萬元歷史新高；截至今年5月底，典型房價為76萬8000元。

居住在這個郵遞區號的房地產經紀人奎斯特羅姆(Antonia Quanstrom)表示，房價上漲主因是庫存不足，這也是全國普遍現象。94595地區庫存房屋比去年減少約30%。她指出，房屋供應量很低、但需求仍高，因此價格高。推動此一趨勢的原因，是屋主不願出售房屋並升級到更大房，因為他們不願放棄原來低貸款利率、轉而以昂貴利率買房。

根據人口普查資料，郵遞區號94595包括居住在1萬個住房單位的1萬7500名居民。不同於核桃溪其他四個郵遞區號，這個地區很大一部分是由55歲以上居民居住的社區「羅斯摩爾」(Rossmoor)，約有9000名居民與7000多個住房單位，大多是公寓與合住單位，以及64戶獨棟住房。

94595地區居民中為年齡為68.7歲、家庭收入中位數為8萬5000元，族裔75%是白人、12%亞裔、7%西班牙裔、2%非裔。

羅斯摩爾地區房價比灣區其他地方便宜許多，而且大部分居民都已退休。在羅斯摩爾以外的核桃溪地區，房屋幾乎是獨棟住房，北部包括Saranap、Parkmead、Tice Valley等社區，居民大部分是白人，但年齡從年輕家庭到老人皆有。居民在附近醫院、學校與辦公園區工作，也有人是在家工作或通勤到舊金山。

房地產經紀人波提爾(Brenda Portier)表示，民眾喜歡94595的「隱私與隱密」(private and tucked away)，也非常靠近主要高速公路、BART與核桃溪市中心，學區教育佳，還有兩家大醫院以及購物中心「Broadway Plaza」。

此外，與灣區大部分地區相同，羅斯摩爾房價近年來上漲，由於安全與預算限制，加上人口老齡化，公共交通發達、有200多個俱樂部，以及兩個高爾夫球場與步道，距離核桃溪市中心僅約6分鐘車程，有越來越多50、60歲民眾想搬進來。

房價 核桃 灣區

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