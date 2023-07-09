超越金山 聖他克魯茲租金全美最貴

聖他克魯茲超越舊金山，成為美國租房成本最高的房地產市場。(Getty Images)

根據「全國低收入住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)發布最新報告，灣區與鄰近地區在美國租房最無法負擔市場名單占主導地位，聖他克魯茲 (Santa Cruz)、舊金山 、聖他克拉拉與蒙特瑞縣，分別排名全美前四。

報告指出，在全國範圍內，有近50%工作者從事一份全職工作的同時，無法負擔一房公寓的市場租金 ，有60%工作者無法負擔兩房租屋。加州可負擔兩房房屋所需時薪約為42.25元，幾乎是全國水平28.58元的1.5倍。顯示加州一名時薪最低薪資15.50元工作者，必須做2.7份全職工作，才能租兩房住屋而無須將收入30%以上用於租金。

過去幾年導因新冠疫情、異常低的住房空置率、飆漲租金與破紀錄通貨膨脹等，加深低收入租房者的財務不安全感，可負擔房屋危機進一步惡化。其中，聖他克魯茲縣租房可負擔能力危機，已被廣泛關注。根據聖他克魯茲加大2021年發布報告，由於補貼住房減少、缺乏租戶保護，租房供應十多年來一直緊張。

四個群體在當地租賃市場增長發揮重要作用：更多農業工作者搬到城市、在服務業尋求更高報酬；聖他克魯茲加大學生人數增加，卻沒有足夠資金能力提供住房；科技繁榮期間矽谷員工湧入；短期度假租金上漲、推促數百萬名屋主進入租屋市場。

以上因素都推動租金急遽上漲。報告發現，聖縣四分之一租房者將收入70%以上花費在租金與水電費用，迫使他們放棄食品與藥品等其他必需品，並須做額外工作補貼家用。

聖他克魯茲縣有40%家庭為租房者，2023年租賃兩房所需時薪為63.33元、年收入為13萬1720元，這樣需最低工薪收入工作者做4.1份全職工作，才負擔得起租房。舊金山都會區有50%家庭租房、時薪為61.31元(年收入12萬7520元)，排名第二。

聖他克拉拉縣的聖荷西-桑尼維爾-聖他克拉拉都會區，租賃兩房時薪約需56.56元，相當於年收入11萬7640元。包括蒙特瑞縣在內的沙林納(Salinas)都會區，需時薪51.44元才可負擔普通兩房租屋、約為年薪19萬7000元。

高物價代表著從事食品服務、零售、農業、房屋清潔、客服、助理等工作者，無法負擔在大城市居住費用，否則將面臨租金負擔或房屋過度擁擠問題。

聖他克魯茲收入中位數遠低於舊金山與聖荷西，租房負擔能力更加嚴重。報告顯示，聖他克魯茲租房者的平均時薪為22.39元，儘管比最低薪資高約7元，仍意味租客需做2.8份全職工作，才可負擔租房。蒙特瑞縣租房者平均時薪20.19元，租房者須做2.5份工作才可負擔兩房租金。

相較之下，舊金山與聖荷西都會區租房者，平均時薪分別為78.98元與78.95元，這兩個地區收入都足以透過每周工作40小時負擔兩房租金。報告建議，聯邦政府應投入更多資源建設可負擔房屋，並且直接協助低薪資租房者。