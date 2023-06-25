Compass數據：灣區過去1年待售屋數量 20年最低

統計數字顯示，今年以來，灣區待出售房屋數量下降。（Getty Images）

據地產公司Compass分析，過去一年中，灣區 上市出售房屋的數量居20年來最低。

專家指出，按照12個月滾動計算，2022年5月至2023年5月期間，灣區新上市房屋數量較少，這有助於使灣區的地產價格維持在全國最高，儘管房價已從疫情期間的高漲中回落。

他們表示，2022年初以來，貸款利率 增加了一倍多，受其影響，待售房屋數量減少的趨勢仍在繼續。

Compass首席市場分析師卡里塞爾（Patrick Carlisle）表示：「今年到目前為止，儘管利率高，但需求仍在增加，同時房屋上市數量嚴重低迷，這給價格帶來上行壓力。」

根據可追溯到的20年前的Compass數據，大灣區11個縣（包括聖他克魯茲縣和蒙特瑞縣）的上市房屋數量，從疫情期間2021年年中的超過10萬幢，以及2006年創歷史新高的逾18萬幢，下降至今年春季的不到8萬幢。

導致缺少出售房屋的原因，是地產經紀所說的「抵押貸款鎖定效應」：目前已有較低貸款利率的業主，在貸款利率很高之際，出售現有房屋並在另外買房時須面對新的貸款利率時，往往會猶豫不決，除非他們不得不賣房。

在美聯儲加息以幫助抑制通貨膨脹之後，Redfin 最近的一項分析發現，全國絕大多數房主的貸款利率遠低於目前平均每星期的7%。

全國各地的房屋上市量都很低，據地產公司Zillow的數據，與去年5月相比，今年5月全國的新上市房屋數量減少了23%。 4月和3月的同比降幅也超過20%。

Zillow的報告指出，貸款鎖定效應不僅限於業主，如果他們賣掉自己的房子，他們會回頭再買一套，「即使不打算再買一套房子，任何擁有利率低於4%的大額貸款的人都可能不願意賣房。他們可能出租房屋，所得租金會超過保留房屋的開支。」

根據Zillow的數據，在舊金山，5月的新上市房屋數量同比下降31%。數據顯示，2023年5月舊金山的上市房屋數量，低於2018年以來任何一個5月份。

Zillow的資深經濟學家塔克 (Jeff Tucker) 分析說，灣區的房屋庫存一直很低，這也是灣區房價如此之高的原因。當庫存量跌得更低時，「就會敲響警鐘。」

這意味著即使對住房的總體需求沒有那麼高，買家之間會對上市房屋競相出價，這意味著灣區房屋將維持高價。

「上市房屋數量不足已經持續了一定的時間，的確給購房者帶來了房屋稀缺的感覺」。塔克說。

「與過去幾年的年初相比，到目前為止，今年任何一周的買家都少了很多，銷售量也少了很多。但可供選擇的新房源太少，實際上又開始引發買家之間的競相出價。」