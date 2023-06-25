東灣阿拉米達市 掀住房建設熱潮

33--「Pacific Development」與「PGIM Real Estate」上個月在阿拉米達濱水地區，完成一座擁有368個住房單位的公寓大樓計畫「Launch」。(取自阿拉米達市官方臉書)

包括耗資2300萬元的水上飛機瀉湖渡輪碼頭(Seaplane Lagoon Ferry Terminal)、占地15英畝的海岸線公園，以及最近完工的公寓大樓，使得阿拉米達市的前海軍基地，已成為一個城市從NIMBY(not in my back yard)島，轉變成為歡迎新住房地點的具體象徵。

當談及阿拉米達推動區域住房短缺問題時，少為人知的北部海濱地區承擔了大部分重責。然而，上個月，「Pacific Development」與「PGIM Real Estate」完成一座擁有368個住房單位的公寓大樓計畫「Launch」，可俯瞰屋崙 港口。這是三期開發項目中的第一個計畫，整個項目將為占地44英畝的阿拉米達Marina地區增加760間住房，並繼續營運擁有530個船位的碼頭運作。

住房建商「Landsea」也正在建造一個擁有182個住房單位的公寓項目。此外，「Pacific Development」將開始建設最後一個階段開發項目，其中包括260個公寓單位與5萬5000平方英尺的啤酒廠，以及屋崙啤酒商「Ghost Town Brewing」的品酒室。

一連串建設活動，顯示阿拉米達的轉變，其從灣區 建設限制最嚴格的地區，轉變成為加州 第一個獲得州府批准住房要素的城市。

阿拉米達住房開發先前受到A提案限制、禁止多戶住房開發，除了Marina與Alameda Point等特殊用地；現在，城市住房要素的法律要求，優先於A提案，從現在到2031年，阿拉米達必須建設5353個住房單位，北部濱水區將是實現目標的重要部分。

目前進行的開發項目包括沿海岸線增加2000多個住房單位，並在碼頭東西方兩邊計畫建造住宅區，其中包括位在2015 Grand St.的90間房屋，以及位在Encinal Terminals的589間公寓與連棟房屋。另一個海濱開發項目是擁有372個住房單位的Alta Star Harbor，位在Alameda Marina以西幾個街區，已於2022年12月開放入住。

除了興建新住房，開發商也正積極保留多個歷史悠久倉庫，包括Ghost Town Brewing使用的倉庫。另外，耗資3500萬元的海堤長約4000英尺，開發商將負責重現克萊門特大道(Clement Avenue)，其中包括建設新人行道與自行車道。阿拉米達市長艾許克瑞夫(Marilyn Ezzy Ashcraft)表示，儘管一些新建設抹去舊海濱魅力，但許多已關閉的建築，仍可提供許多公共利益，賦予曾經衰落的濱水區，擁有第二生命。