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舊金山最大開發案歷經挑戰 造船廠建案穩步向前

編譯吳日君／綜合報導
若舊金山要實現州府規定之住房單位目標，造船廠園區計畫將至關重要。圖為大型開發商「Lennar」在造船廠園區計畫建案。(圖取自Lennar at the SF Shipyard官方臉書)
若舊金山要實現州府規定之住房單位目標，造船廠園區計畫將至關重要。圖為大型開發商「Lennar」在造船廠園區計畫建案。(圖取自Lennar at the SF Shipyard官方臉書)

舊金山最大住房開發案「造船廠」(Shipyard)自十多年前開工以來，被准許建設1萬2000個房屋，歷經訴訟、全球經濟衰退、大範圍環境清理醜聞與疫情等諸多挑戰後，似乎都未受到影響，目前仍持續進行。

這項建案儘管有多次延誤，許多房地產觀察人士長久以來皆不看好此項目，但新建設持續在俯瞰海灣的山坡進行。有越來越多舊金山居民將「造船廠」建案稱為家園。

今年夏天，舊金山繼續經歷房地產市場放緩，但是，這個前海軍基地的重建，卻可能進入最忙碌階段。因為園區一棟擁有77個住房單位的新大樓即將開放，其他三棟建築物也將於6月開工建造，將為社區增加近200個可負擔租屋單位。

建址位在151-351 Friendel St.，「Jonathan Rose Companies」將破土動工建造一個擁有兩棟大樓、共112個住房單位的園區，提供收入中位數為30-50%之間、4萬1000元至7萬元家庭的可負擔房屋。這項建案由舊金山市「社區投資與基礎建設辦公室」注入資金6150萬元。

附近地區在11 Innis Court，「Mercy Housing」將開始建造擁有73個住房單位的項目，將提供有五個臥室的大型家庭房屋，目標住戶也是收入中位數在30-50%之間家庭。

於此同時，大型開發商「Lennar」正在競標其在Hillside的最後一個公寓建案，這是一個擁有77個住房單位的綜合社區、房屋起價為40萬元。銷售與行銷副總裁Garrett Chan表示，非常自豪在舊金山市中心建造一個繁榮社區，並開始振興Shipyard。

舊金山是全美最昂貴且最難建造的地方之一，僅完成不到10%的造船廠社區建設與附近蠟燭角(Candlestick Point)項目，就已深具挑戰。儘管Hilltop社區預計將在未來數年內完成100%建設，但尚不清楚何時會在海軍基地其他部分或蠟燭角開工。雖然正在開發的山頂地區被用作為海軍住房，並已被認定無有害汙染物，但山下土地是汙染最嚴重的地區之一，受到放射性與高濃度有毒重金屬汙染。相關調查與措施可能必須重新進行。

負責監督重建的舊金山市「社區投資與基礎建設辦公室」主管卡斯洛夫斯基(Thor Kaslofsky)表示，若舊金山要實現州府規定之住房單位目標，造船廠園區計畫將至關重要，未來八年內需建設8萬2000個住房，其中4萬6000個單位為中低收入家庭可負擔房屋。

「Bayview Senior Services」董事詹姆斯(Oscar James)指出，自1974年海軍關閉舊軍事基地以來，居民一直在等待在基地建設可負擔房屋，即將開工的三棟新可負擔房屋也令人期待，「大家已經等待這一天超過50年了。」

舊金山 投資 房地產

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