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灣區2縣房價止跌 專家：房市見回暖跡象

編譯吳日君／灣區綜合報導
索諾瑪縣與納帕縣房價於2月28日至3月31日期間，分別上漲0.2%與0.1%，這是灣區郡縣自2022年6月以來的首次增長。專家認為，酒鄉地區可能會見到房市更快恢復原因，因為搬到酒鄉的民眾大多可在家工作，期望搬出城市已尋求更多空間。(Getty Images)
索諾瑪縣與納帕縣房價於2月28日至3月31日期間，分別上漲0.2%與0.1%，這是灣區郡縣自2022年6月以來的首次增長。專家認為，酒鄉地區可能會見到房市更快恢復原因，因為搬到酒鄉的民眾大多可在家工作，期望搬出城市已尋求更多空間。(Getty Images)

數據顯示，灣區九縣房價在連續八個月下跌之後，跌幅開始放緩，甚至有兩縣於3月份出現止跌回漲，專家表示，灣區房地產市場可能於這個春季回升。

根據房地產網站「Zillow」數據，儘管灣區100個最大城市或人口普查定義地區的房價，皆低於一年前與六個月前，但跌幅已開始逐月縮小，部分地區甚至正在反彈，專家認為此為房市復甦跡象。Zillow資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)表示，房價每個月下跌速度，已確實減緩。房市很可能處於逆轉當中。

索諾瑪(Sonoma)與納帕縣房價於2月28日至3月31日期間，分別上漲0.2%與0.1%，這是灣區郡縣自2022年6月以來的首次增長。舊金山與蘇拉諾縣(Solano)房價皆僅有些微下跌，相較之下，舊金山房價過去八個月平均每月降幅為1.6%、蘇拉諾同期平均每月下跌0.7%，跌幅已縮小。

索諾瑪縣城市包括希爾茲堡(Healdsburg)、Sebastopol、索諾瑪、Cotati與Cloverdale等城市，3月份房價漲幅少於1%。但漲幅出現不僅限於酒鄉城市，還包括康曲柯士達縣的核桃溪市(Walnut Creek)、聖馬刁縣的聖布魯諾市(San Bruno)，3月份房價也出現小幅上漲。

這個趨勢似乎於未來數月將持續。專家指出，春季與初夏的4、5、6月是房屋銷售最忙碌的月份，代表房市可能開始回暖。房地產公司「Compass」2023年4月房地產報告指出，灣區「情況已大幅改善」。儘管市場與去年同時相較，仍明顯疲弱，但值得一提的是，市場於2022年初嚴重過熱、當時接近歷史性的十年高點。

塔克認為，灣區房市需求降溫，尤其在都會地區，與就業需求情況相關。灣區雇主可能比其他地方更能接受遠距工作，還有科技產業裁員等因素。最重要的是，與其他房市相較，昂貴的房市往往對利率上漲更為敏感，因為每月支付金額增加，也可能導致無法讓多數人都能買得起房。

2022年3月以來貸款利率飆漲，對灣區產生重大影響，房價已超過很多潛在購屋者的預算。此外，灣區房屋庫存也相當低，顯示較小的買家群體之間仍存在競爭。Compass經濟學家指出，因為2022年初以來利率上漲，上市新房源數量極低，許多賣家延後將自家房屋掛牌上市。

塔克指出，酒鄉地區可能會見到房市更快恢復原因，歸結為搬家原因與尋求方向，需求來自就業以外的原因。然而，都會中心則更加依賴為了工作而搬家。搬到酒鄉的民眾，大多可在家工作，期望搬出城市已尋求更多空間。

灣區 房價 房地產

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