灣區租金連年上漲 除了這些郵區

舊金山地區郵遞區號尤其是市中心及周邊地區，租金下跌。郵遞區號94102包括市政中心與部分田德隆地區，租金自3050元跌至2730元，跌幅超過10%。(Getty Images)

疫情開始三年之後，時至今日，舊金山 市租金 價格仍低於疫情之前，但灣區 其他地區租金卻飆漲。根據房地產上市網站「Zillow」數據，2023年2月舊金山典型租金為3440元，較2022年2月的3570元減少3.7%。

不過，較大範圍的舊金山都會區仍是全國租金最貴地點之一，租金自2930元上漲至3080元、漲幅為5.4%。舊金山都會區包括屋崙、柏克萊及馬連縣，不包括聖荷西。全國租金水平漲幅更大，疫情發生三年內上漲25.8%。

根據Zillow郵遞區號租金分析，即便是在舊金山市內，租金價格趨勢也存在差異。例如，包括Balboa Park與Excelsior在內的郵遞區號94112地區的典型租金，上漲約20%，自2790元增至3350元。日落區(Sunset District)郵遞區號94116地區租金，從2840元上漲15%至3250元。

但是，大部分舊金山地區郵遞區號，尤其是市中心及周邊地區，租金下跌。郵遞區號94102包括市政中心(Civic Center)與部分田德隆(Tenderloin)地區，租金跌幅最大，從3050元跌至2730元，跌幅超過10%。

屋崙市中心郵遞區號94612地區的典型租金，則更進一步下跌，自3390元下跌13%至2940元，呈現灣區九縣的最大跌幅。這樣的跌幅在舊金山市之外地區通常較為少見，灣區大多數地區尤其是鄉村與郊區郡縣，目前租金已超過疫情前水平。

例如包括納帕(Napa)部分地區在內的郵遞區號94558，租金自2190元增至2830元，估計漲幅為30%。康柯德(Concord)郵遞區號94520地區，租金從2080元上漲至2570元。

然而，即使現在租金低於疫情之前，舊金山仍是灣區租金較貴地區之一，租金最貴郵遞區號包括94105舊金山金融區，平均租金為4190元。灣區則有少數地點租金高於舊金山金融區，包括洛斯阿圖山麓(Los Altos Hills)郵遞區號94022地區是灣區租金最昂貴地點、典型租金估計為5650元。

一個地區的租房類型可能影響租金價格。例如，大部分是一房公寓租賃的郵遞區號租金價格，可能低於另一個擁有許多三房公寓出租的郵遞區號地區。

Zillow數據顯示，灣區委利賀(Vallejo)以南的郵遞區號94525，租金為1990元、是灣區租金最低地區。排名第二低租金在郵遞區號94601地區、租金為2040元，其中包括屋崙Fruitvale社區，其典型租金比2020年便宜了近200元。

住房研究人員通常將舊金山租金下跌原因歸咎於城市人口流失、前往更便宜地方，許多人搬至灣區其他區域。舊金山大多數產業仍允許遠距工作，此一政策也導致辦公大樓空置。