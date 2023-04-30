我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

矽銀倒閉、第一信託銀行危機 影響灣區房貸

編譯吳日君／灣區綜合報導
灣區知名銀行矽谷銀行與第一信託銀行危機，影響當地房市與貸款。(美聯社)
灣區知名銀行矽谷銀行與第一信託銀行危機，影響當地房市與貸款。(美聯社)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)於3月10日倒閉、第一信託銀行(First Republic Bank)險入危機之前，後者曾是灣區最大且最受重視的貸款機構之一。兩家知名灣區銀行倒閉危機，影響本地貸款與房市。

根據「CoreLogic」數據，若按發放金額排名，第一信託銀行2022年排名第二，占灣區九縣市場份額8.4%，僅次於富國銀行(Wells Fargo)市占額11.2%。第一信託總部位在舊金山，目標為貸款買家提供個人化服務與市場最低利率

矽谷銀行總部則位在聖他克拉拉，是面向科技與創投的商業銀行，也提供部分房屋貸款、客戶主要為創投家與其支持公司的資深管理人員。但貸款規模不大、平均貸款規模為155萬元，在灣區排名第三、平均貸款額次於匯豐銀行(HSBC)與摩根史坦利(Morgan Stanley)。其商業與私人銀行業務，被北卡州第一公民銀行(First Citizens Bank)收購，發言人諾蘭(Eileen Nolan)表示，將持續在灣區提供房屋貸款，沒有計畫進行改變。

據報導，第一信託銀行在矽谷銀行倒閉的兩周內，流失700億元或40%存款。根據房地產經紀人與其提供利率列表，第一信託銀行已將利率提高約1%。問及是否持續提供房屋貸款？銀行回覆，仍在舊金山灣區提供房屋貸款與重新貸款，但拒絕對利率發表評論。

灣區房屋銷售與庫存低，自矽谷銀行與紐約Signature Bank倒閉以來，貸款利率普遍下降，部分原因是投資人認為美聯儲局將控制未來加息，以防止更多銀行倒閉。根據「Mortgage News Daily」報導，自3月8日以來，30年固定利率的平均利率已從7%降至約6.4%，大型貸款(灣區大部分縣貸款額超過108萬9200元)平均利率從6.5%降至6%。

不過，部分房地產經紀人認為，銀行業危機可能破壞民眾對銀行系統、經濟與當地房地產的信心，從而產生寒蟬效應。矽谷「Compass」經紀人湯瑪斯(Dawn Thomas)指出，第一信託銀行的許多客戶已停止買房，對就業市場、股市都抱持不確定性。他聽說部分經紀人在購房合同加入條款，規定若預先批准貸款銀行無法提供資金，買方有14天時間尋找新貸款機構或取消貸款應急準備金。

第一信託銀行專注在房屋貸款，矽谷銀行則向科技業與生技初創企業提供貸款。兩家銀行都有大量未投保存款，前者有68%、後者則超過90%，當銀行危機恐慌發生，這些存款更有可能流失。兩家銀行自身貸款組合都沒有信用問題，但都面臨巨大利率風險。

專家認為，灣區房地產的未來，並不取決哪些貸方，而由許多不確定因素造成。房屋賣家不確定賣價是否達到預期，買家擔心收入來源、是否可負擔支付6.5%貸款能力。此外，氣候一直是影響房屋庫存的重要因素，冬季與春季的大雨，也導致買賣雙方觀望。儘管隨著陽光出現，情況開始變化，但市場真正問題是賣家擁有先前3%貸款利率，他們並不想搬走。

貸款 矽谷銀行 利率

上一則

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

下一則

一分鐘看加州╱柑橘大縣 運河灌溉繁榮地方

延伸閱讀

北加州祭孔大典委員會 拜會本報

北加州祭孔大典委員會 拜會本報
華人地產開發商夫妻跨教會送暖 母親節再舉辦贈禮布道

華人地產開發商夫妻跨教會送暖 母親節再舉辦贈禮布道
僑教中心圖書館 影音設備再升級 可發揮更多活動創意

僑教中心圖書館 影音設備再升級 可發揮更多活動創意
金山灣區FASCA海外青年文化大使新生培訓 名額將滿

金山灣區FASCA海外青年文化大使新生培訓 名額將滿
北加交通機構 要求51.5億紓困

北加交通機構 要求51.5億紓困

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

2023-04-27 21:41
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

殺害Cash App創辦人鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

2023-04-25 13:02

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童