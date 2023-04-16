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舊金山中位數房價 同比降14.5%

編譯吳日君／灣區綜合電
房地產經紀人指出，房市在新年初始表現總是緩慢，但2023年情況比過去幾年更糟。導因包括科技業大舉裁員、矽谷銀行倒閉等，對當地市場形成壓力，極端氣候、利率、銀行倒閉，今年第一季度房市是一場完美風暴。(Getty Images)
房地產經紀人指出，房市在新年初始表現總是緩慢，但2023年情況比過去幾年更糟。導因包括科技業大舉裁員、矽谷銀行倒閉等，對當地市場形成壓力，極端氣候、利率、銀行倒閉，今年第一季度房市是一場完美風暴。(Getty Images)

今年初經歷了過去十多年來首次最低迷的新年開局之後，灣區房市漸已回升，2023年2月房屋售價高於出價的數量已有增加。但是，市場仍呈現不穩定狀態。

根據「Compass」數據，舊金山房屋銷售中位數下降14.5%；Compass首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，舊金山過去幾個月的年度房價中位數同比跌幅，是自2008-2009年以來最大。儘管東灣市場跌幅相對不大，但房價仍比去年同期下跌12%。

專門研究屋崙、柏克萊、阿拉米達地區的Redfin房地產經紀人瑪可思(Sarah Marcus)表示，房市在新年初始表現總是緩慢，但2023年情況比過去幾年更糟。導因包括科技業大舉裁員、矽谷銀行倒閉等，對當地市場形成壓力，「極端氣候、利率、銀行倒閉，今年第一季度房市是一場完美風暴。」

正在掙扎當中的「第一共和銀行」(First Republic Bank)是灣區最大銀行，部分買家與賣家正在等待貸款是否能進行撥款。每個人都感到壓力。

其他人則完全暫停尋找房屋標的。瑪可思指出，有一名在Meta工作客戶，等待公司下一輪裁員期間、不再找尋購屋目標。科技業的不確定性，尤其是科技類股波動，導致許多人在強制重返辦公室與購房可負擔能力等要求中，重新調整找房條件。

氣候也帶來另一障礙，阻擋買賣雙方。舊金山經紀人湯森德(John Townsend)說，他原本準備四場房屋展示，皆因天氣因素取消。東灣經紀人葛林(Dana Green)也說，氣候不佳也讓賣家卻步，下雨時很難油漆房屋與進行園藝更新。

此外，瑪可思指出，目前是她在灣區擔任經紀人十年以來、見過最少房屋庫存。卡萊爾也說，目前上市的新房源數量，是他18年以來所見最低水平，減少幅度前所未見，對房屋供需動態與房價產生巨大影響。葛林認為，買家因為缺乏選擇而感到緊張，若利率發生變化，緊張程度更甚。

不過，Realtor.com首席經濟學家海爾(Danielle Hale)表示，許多因素仍對買家有利。與去年相較，今年房屋業主更可能降低要價，由於買家減少，仍在找房的人可能比過去擁有更多的談判能力。儘管灣區春季購房季節可能比往常放緩，但這是因為市場正在「回歸平衡」，遠離過去幾年所見到的瘋狂市場。大部分房屋經紀人皆認為，當房屋地點佳、不須整修且價格合適，仍會很快售出，當一間好房屋在市場出現，仍可見到買家競爭。

灣區 舊金山 房價

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