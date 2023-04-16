舊金山新屋產量 去年暴跌46%

專家表示，舊金山新建設房屋越來越少的趨勢，在疫情之前就已出現。但以建設規模與對城市大部分地區進行重新分區能力，若採取正確方法，將達到住房目標。(Getty Images)

根據舊金山 城市規畫部門4月1日完成的年度住房庫存報告，舊金山住房產量於2022年銳減，比前一年減少46%，導因於疫情 引發經濟不振與復甦緩慢，持續打擊城市建築產業。

2022年開發商建設完工共2257個住房單位建設，相對於2021年的4193個單位、大減46%。2022年新建築工程數量比十年平均值的每年新建3119個單位，減少28%。城市規畫部門主任希利斯(Rich Hillis)表示，新建設住房單位越來越少的趨勢，在疫情之前就已出現。

在補助範圍領域的可負擔住房，數字則相對不嚴峻。去年新建1205個可負擔房屋單位，雖仍比2021年減少20%，但僅比五年平均值的每年1228個可負擔住房單位、減少2.5%。與過去幾年相較，可負擔房屋單位佔新建設住房總數的比例也更高，有42%是可負擔住房。約有72%的新可負擔住房單位，可提供極低或低收入 家庭，其四口之家收入在4萬3000元至8萬3000元之間。

加速住房開發的迫切需要，已成為市府熱門議題。舊金山市長布里德與多位市議員提出減少成本與申請流程的立法，長期以來，舊金山已成為申請建築速度最慢且最昂貴的城市。目前，有一個特別委員會正考慮降低可負擔房屋的要求條件，以打破停滯不前的住房開發現況。

根據房屋庫存數據，雖然建築物檢查部門申請許可與實際施工開始的間隔時間，可能超過一年，但有跡象顯示，情勢已開始翻轉。2022年部門申請許可建設2738個單位，比2021年許可建設1958個單位增加40%。城市規畫部門2022年批核且完全許可28個建設項目、合計有1378個單位。

年度住房庫存報告公布的同時，舊金山市有多個大型建設項目仍處於擱置狀態，包括幾個大型工業用地重建：例如在Dogpatch的「Pier 70」計畫、Visitaction Valley的「Schlage Lock」、Bayview-Hunters Point地區的前船廠與Candlestick Point。

不過，也有多個階段開發計畫在進行當中。包括Treasure Island約有1000個住房單位正在計畫；「Strada Investment Group」快速在市場街(Market Street)建造有844個住房單位的「Brady Block」。2022年，Strada投資集團與合作夥伴「Homerise」為無家可歸居民完成260間市價住房單位與96個低收入公寓。

希利斯認為，舊金山市強大建設引擎仍可啟動，實現住房目標。顯然將是一大挑戰，但以建設規模與對城市大部分地區進行重新分區能力，若採取正確方法，將達到目標。