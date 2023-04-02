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買家觀望 急售屋賣家脫手周期延長陷困境

記者李怡／舊金山報導
受舊金辦公室空置率不斷提升與科技公司大規模裁員的影響，舊金山市區公寓價格持續下降。（記者李怡／攝影）
受舊金辦公室空置率不斷提升與科技公司大規模裁員的影響，舊金山市區公寓價格持續下降。（記者李怡／攝影）

根據房地產中介平台Zillow預測的最新數據顯示，明年舊金山市中心房地產價格會下降 2.7%，洛杉磯下降 2.2%，紐約下降 0.8%。記者走訪了解到，舊金山竹一些賣家陷入困境，地產交易似進入買家市場。

舊金山地產經紀人丁田表示，近期多個事件對舊金山地產造成了很大潛在的影響，如大規模裁員、股市動盪、城市辦公樓空置率不斷攀升、遠程辦公對於經濟復甦的影響等，讓有剛需的房屋買家變成了觀望者，讓有投資意願的人也不敢投資，留著現金抵禦危機。這一系列的影響導致舊金山灣區的賣家陷入困境，房產脫手的周期從40天到100天不等。

位於都會區俄羅斯山的一名公寓賣家，最近就遭到了房屋出售困境，屋主Bob Washington是舊金山科技大公司的產品經理，在2020年疫情爆發之初，以250萬元的價格購入四居室2000英尺的公寓。因去年底工作上的變動要搬往西雅圖，託管給房屋中介三個月後，房子還是沒能出售。前來詢問看房的買家本就很少，即使有意願的買家也要殺價七到八成，賣方無法承受房屋購買了不到三年的時間，如此大的降價損失。目前Bob陷入了領著西雅圖較低的薪資，支付舊金山高額的房貸，且房子滯留在手裡無法出售的困境。

地產經紀人趙欽表示，舊金山地產市場與在疫情期間的搶房大戰相比，下降2%-3%算不了什麼。且目前市場上的房源並不充足，受經濟形勢影響壓抑的需求不會消失，很快會爆發反彈。如利率下調以應對國家銀行危機，很可能會促進未來買家的需求。股市和房市有些上下的起伏和變動，從長遠來看也屬於正常範圍。大家期待的危機和危險性的下跌，在舊金山應該不會發生，因為供需關係，房源不足等現實問題的限制，導致這裡的房市會持續走俏，買方市場的狀況不會持續太久。

趙欽補充說，住房需求取決於幾個因素，包括薪資收入、非財產收入和抵押貸款利率等。舊金山灣區的勞動力市場還是很興旺，即使是被裁員的科技工作者，仍能快速找到新的就業機會。因此暫時陷入困境的房屋賣家，如果可以維持，不妨再等待一段時間出手賣房，也許可以等來一個好時機。

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