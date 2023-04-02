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加州住房開發 新法案將須考量野火、洪水風險

編譯組／灣區電
住房倡議人士與環保主義聯盟聯合支持新法案，限制在被認為是野火與水災極度高風險區進行開發。(Getty Images)
住房倡議人士與環保主義聯盟聯合支持新法案，限制在被認為是野火與水災極度高風險區進行開發。(Getty Images)

加州自1970年代以來的建房，大多數是位在遠離都會的郊區。這種開發模式已導致數千名加州居民處於致命野火與洪水當中。住房倡議人士與環保主義聯盟聯合支持新法案，要求讓開發商在城市更容易且更便宜地建造房屋，並增加在容易發生火災或洪水地區分區建房的困難度。

法案由加州「YIMBY」(Yes In My Backyard，後院加建)以及「大自然保護協會」(Nature Conservancy)共同支持。期望促進在現有社區的住房開發，因為當地居民通常已有良好生活質量，可住在靠近工作地點，並利用現有公共設施、例如大眾運輸、學校及公園，而非在偏遠地區建設、居民必須開車通勤，納稅人還必須花費大量經費建造基礎設施。

提出法案的州眾議員沃德(Chris Ward)表示，過去50年，加州形成一種不健康的偏遠郊區增長模式，由於在現有社區建房可能太過複雜，因此允許在偏遠郊區進行不受限制的房屋開發，包括在易發生火災的長滿草山麓、或是沿著經常發生季節性洪水區域建房。

柏克萊加大社區創新中心與非營利智庫「Next10」研究人員指出，有超過四分之一加州人、超過1100萬人生活在高火災風險區。根據加州公共政策研究所數據，五分之一居民生活在易受洪水侵襲地區。

這項眾議院第68號法案(Assembly Bill 68)具有重要意義：規定限制在被認為是野火與水災極度高風險區進行開發。相關內容尚未公布。沃德透露，法案將禁止城市與縣府對土地進行分區與簡化審批、以避免在危險荒地進行更密集開發；除非地方政府可證明無法在現有城市地區建造相同數量的住房。

相關條款可能引起部分建商、代表建築工人工會與商業團體強烈反對。過去曾有立法試圖禁止或限制在野火易發生地區建設，但因為建築業者在沙加緬度抗議而告吹。

加州「YIMBY」營運長布瑞奇(Melissa Breach)協助制訂AB 68法案，她表示，這次法案與過去失敗提案不同，因為將結合限制荒地發展以及加快現有社區建設規定，期望將住房開發設在最有意義的地方。此外，AB 68支持人士也指出，法案還有兩項重要公共利益，包括保護野生動物棲息地、減少全球暖化排放。

加州 洪水 柏克萊加大

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