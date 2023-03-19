聖他克拉拉縣與蘋果換地 將在庫比蒂諾建教師可負擔房

聖縣計畫在蘋果持有的庫比蒂諾土地上為教師興建可負擔住房。圖為蘋果公司園區。(Getty Images)

一項提供教師與學校教職員住房的可負擔房屋開發計畫，將很快在庫比蒂諾設置興建。聖他克拉拉縣官員期望，在蘋果目前擁有的North Wolfe Road空地建造這個項目，目標是提供約75-100名教育工作者在昂貴的西谷地區居住機會，他們的薪資通常不足以在該地區租房或買房。

這個想法由聖縣議員史密提恩(Joe Simitian)提出，他曾共同主持多個市政會議、聽取教師長途通勤或住在狹小公寓裡的經驗，因為買不起任教學校附近住房，因此致力為教師提供可負擔住房。

庫比蒂諾可負擔房屋開發計畫現尚未獲得足夠資金，但可能為更多可負擔住房敞開大門。根據「Apartment List」數據，庫比蒂諾住房短缺嚴重，一房公寓租金 中位數為3140元。教師住房項目僅佔這片5英畝空地的三分之一，史密提恩希望最終用其他剩餘地塊用於低收入住房。加州法律要求，庫比蒂諾須於2031年新增4588間新住房單位。

教師與學校教職員工常被稱為屬於「失落的中產階級」(missing middle)族群，他們薪資金額不具資格購買傳統可負擔房屋，但又買不起灣區 昂貴房子。

整個灣區對教師住房項目積極開發。住房倡議組織「Support Teacher Housing」今年在洛斯蓋圖斯設立一個低於市場價格的教師住房開發計畫。巴洛阿圖的110個單位教師住房開發項目也期望於今年春天破土動工。山景城Whisman學委會正計畫一項包含144個單位的教師住房開發項目，將於2024年完工。

根據柏克萊加大特納住房創新中心2022年研究報告，聖縣租金中位數為2348元，但以聖他克拉拉聯合學區(Santa Clara Unified)為例，教職員起薪為7萬3103元，學區新進教師每個月須多賺500元，才負擔得起房租。

史密提恩與縣議員李洲曉(Otto Lee)提議在10333 N. Wolfe Road建造庫比蒂諾教師住房計畫。這個地塊緊鄰已廢棄Vallco購物中心，其正轉型成為大型住宅、零售與辦公開發項目。兩位縣議員期望，通過與Apple 交換地方式獲取此地塊。

提議與Apple交換的房產位在10591 N. De Anza Blvd，是之前Outback Steakhouse牛排館所在地。聖縣於2021年購買該物業，目的是開發可負擔房屋。Apple一直對這塊地有興趣，因為地點就位在Apple園區對街。

史密提恩表示，土地交換對聖縣來說，是一筆好交易，因為N. De Anza地塊僅有1.5英畝、N. Wolfe Road佔地5英畝，Apple並未要求聖縣提供任何額外資金。Apple公司也於2019年承諾，提供25億元投資並捐贈房地產，已協助因應可負擔房屋危機，但拒絕就庫比蒂諾土地交換評論。

不過，儘管教師住房項目是重要第一步，但他們還需數年時間才能入住。縣府仍需籌募經費建設，隨著貸款利率上升，是越來越困難的任務。巴洛阿圖教師住房項目已獲得Meta提供2500萬元捐款支持。