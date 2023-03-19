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灣區房租變得較可負擔 族裔貧富差距拉大

編譯組／灣區綜合電
報告指出，由於收入中位數增加，灣區公寓租金變得更可負擔，但是，族裔間的貧富差距，卻更加嚴重。(Getty Images)
報告指出，由於收入中位數增加，灣區公寓租金變得更可負擔，但是，族裔間的貧富差距，卻更加嚴重。(Getty Images)

根據舊金山城市規畫智庫「SPUR」與房地產顧問公司「Concord Group」日前公布的研究報告，2010-2021年期間，由於收入中位數增加，灣區公寓租房變得更可負擔，但是，族裔間的貧富差距，卻更加嚴重。

此外，報告指出，最高收入者包括白領科技與財務專業人士，以及較低收入者的收入差距，比過去擴增許多，導致許多租屋者找到安全住房的難度升高。以前被認為是中等收入的職業，例如教師、郵政與建築業，現在賺取的收入，低於該地區收入中位數的 80%。

薪資差異造成重大社會挑戰：許多灣區教師難以負擔學校附近房屋，並且近年來持續存在教師短缺問題。建築工人短缺，也加劇灣區高價建築成本，直接導致住房短缺。

自2010-2021年，舊金山收入中位數大幅增長71%，中等收入家庭年收入為12萬1826元。灣區九縣年收入中位數增加49%至11萬2609元。收入增長速度超過租金成本。租金成本在2010-2020年間漲幅36%，從每月1662元增至2286元。

SPUR資深顧問與報告作者凱林斯基(Sarah Karlinsky)表示，相對來說，租房者租房變得更可負擔。然而，灣區領袖仍「未能解決住房短缺問題」，也未能在擴大整體房屋供應以滿足需求方面、取得重大進展，對低收入居民造成不成比例的傷害。

黑人、拉丁裔與西班牙裔家庭，過去十年可見到收入增加，但依然持續落後白人與亞裔居民。截至2019年，黑人家庭的收入中位數為灣區中等收入的74%、拉丁裔與西班牙裔家庭收入則為73%。白人家庭收入為灣區收入中位數的110%，亞裔家庭收入為121%，在所有族裔群體中最高。

疫情之前，人口搬離導致低收入居民流失。SPUR發現，1999-2020年期間，灣區失去30萬戶收入低於十萬元的家庭；於此同時，增加62.5萬戶收入超過十萬元的家庭。相較之下，疫情第一年的人口普查數據顯示，隨著遠距工作型態普及，富有家庭大量外移。

對於中低收入的租房人士來說，擁有房屋仍遙不可及。截至2020年，年收入中位數100%的家庭，與可負擔平均房價收入之間的差距，高達36萬元。2000年的此一差距為19萬6000元。

SPUR長期致力於推動更多住房開發，強調所有價位住房的持續需求。低收入家庭需要更多財務援助，尤其是黑人與拉丁裔居民。凱林斯基表示，灣區仍嚴重缺乏住房，即使是在疫情之後人口減少的情況下，仍存在房屋短缺問題。

低收入 灣區 疫情

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