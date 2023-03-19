住房計畫建地選在水面下 北灣蘇沙利度挨告

北灣蘇沙利度的住房計畫興建地點選在水面下，遭支持住房團體提告。（Getty Images）

和即將來襲的大氣河風暴一樣，支持興建住房的YIMBY團體（Yes In My Backyard）近期可能會提出一連串訴訟淹沒灣區 。

上個月，「YIMBY法」（YIMBY Law，一個支持住房運動的法律團體）和其他支持住房團體起訴了灣區12個地方政府，指他們未能在截止日期前提交加州 「住房要素」計畫（housing elements），來說明如何興建加州要求他們負責的住房配額。

「YIMBY法」計畫在8日宣布對北灣蘇沙利度（Sausalito）提出訴訟，理由是該市投票 通過了不符合加州法律的住房興建計畫。「YIMBY法」律師狄格斯（Keith Diggs）表示，這起訴訟是他所知第一個挑戰灣區城市住房計畫本質的訴訟。

狄格斯表示，蘇沙利度雖然在截止日期前完成了計畫，但只是匆忙批准了一個「走捷徑」的藍圖，並未提供足夠的時間徵詢居民意見。

事實上，加州住房與社區發展局（Department of Housing and Community Development）於1月下旬通知蘇沙利度，指他們提出的住房草案不符合加州法律，必須大幅修改。四天後，蘇沙利度市議會在1月30日舉行特別會議，通過了修改兩次的「住房要素」計畫。

蘇沙利度在截止日期前最後一刻通過計畫，似乎是為了避免成為「建築商補救措施」（builder’s remedy）下的犧牲品。「建築商補救措施」允許開發商可以在「住房要素」計畫不符合規定的城市裡，不遵循其地目規畫興建住宅，但必須提供一定比例的可負擔住房單位。

但是，蘇沙利度並不關心加州住房法律的其他規定，例如確認可實際建造房屋的可行地點。一些居民對該市住房計畫感到訝異，因為這項計畫在他們不知情也未同意的情況下，將其物業所在地定為重新開發區。

房地產開發公司Home3 Inc.也向市議會指出，計畫裡提出的其他地點也不適合開發，因為它們「大部分都位於水面下」。

蘇沙利度荒謬的住房開發地點只是訴訟的指控之一，另一項指控與該市未能根據「加州環境品質法」（California Environmental Quality Act）分析其「住房要素」計畫有關。

蘇沙利度市府經理薩帕塔（Chris Zapata）表示，由於他們還未看到訴訟內容，因此不會發表評論。