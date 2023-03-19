我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

住房計畫建地選在水面下 北灣蘇沙利度挨告

編譯組／灣區綜合電
北灣蘇沙利度的住房計畫興建地點選在水面下，遭支持住房團體提告。（Getty Images）
北灣蘇沙利度的住房計畫興建地點選在水面下，遭支持住房團體提告。（Getty Images）

和即將來襲的大氣河風暴一樣，支持興建住房的YIMBY團體（Yes In My Backyard）近期可能會提出一連串訴訟淹沒灣區

上個月，「YIMBY法」（YIMBY Law，一個支持住房運動的法律團體）和其他支持住房團體起訴了灣區12個地方政府，指他們未能在截止日期前提交加州「住房要素」計畫（housing elements），來說明如何興建加州要求他們負責的住房配額。

「YIMBY法」計畫在8日宣布對北灣蘇沙利度（Sausalito）提出訴訟，理由是該市投票通過了不符合加州法律的住房興建計畫。「YIMBY法」律師狄格斯（Keith Diggs）表示，這起訴訟是他所知第一個挑戰灣區城市住房計畫本質的訴訟。

狄格斯表示，蘇沙利度雖然在截止日期前完成了計畫，但只是匆忙批准了一個「走捷徑」的藍圖，並未提供足夠的時間徵詢居民意見。

事實上，加州住房與社區發展局（Department of Housing and Community Development）於1月下旬通知蘇沙利度，指他們提出的住房草案不符合加州法律，必須大幅修改。四天後，蘇沙利度市議會在1月30日舉行特別會議，通過了修改兩次的「住房要素」計畫。

蘇沙利度在截止日期前最後一刻通過計畫，似乎是為了避免成為「建築商補救措施」（builder’s remedy）下的犧牲品。「建築商補救措施」允許開發商可以在「住房要素」計畫不符合規定的城市裡，不遵循其地目規畫興建住宅，但必須提供一定比例的可負擔住房單位。

但是，蘇沙利度並不關心加州住房法律的其他規定，例如確認可實際建造房屋的可行地點。一些居民對該市住房計畫感到訝異，因為這項計畫在他們不知情也未同意的情況下，將其物業所在地定為重新開發區。

房地產開發公司Home3 Inc.也向市議會指出，計畫裡提出的其他地點也不適合開發，因為它們「大部分都位於水面下」。

蘇沙利度荒謬的住房開發地點只是訴訟的指控之一，另一項指控與該市未能根據「加州環境品質法」（California Environmental Quality Act）分析其「住房要素」計畫有關。

蘇沙利度市府經理薩帕塔（Chris Zapata）表示，由於他們還未看到訴訟內容，因此不會發表評論。

加州 灣區 投票

上一則

馬連縣「橡樹山」可負擔住房 半數留教職員

下一則

聖他克拉拉縣與蘋果換地 將在庫比蒂諾建教師可負擔房

延伸閱讀

加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套

加州4城建「遊民迷你屋」聖荷西分到200套
金山灣區僑教中心智能僑務i僑卡 全球享優惠

金山灣區僑教中心智能僑務i僑卡 全球享優惠
第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演

第十四屆飛揚硅谷春晚 3月11日聖荷西盛大公演
矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期

矽谷銀行倒閉 灣區11個可負擔住房項目 施工被迫延期
「捍衛任務4」男星上映前加州過世 基努李維發文哀悼

「捍衛任務4」男星上映前加州過世 基努李維發文哀悼

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍