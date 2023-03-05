辦公室改建住房 加州將立法

辦公室空置情況是全州性的挑戰。加州有許多城市恢復相當慢，市中心是為不同類型工作建造，其中大部人原本使用大型辦公室建築大樓，但那些通勤者不會再返回。(Getty Images)

疫情 導致舊金山 市中心被清空三年，因此，將辦公室轉換成為住房的想法，在市府與政治圈經常被討論。專題報告、座談會與建築研究，都在探討將空置辦公室改造成為住房的可行性。

然而，儘管舊金山各界都有改造辦公室成為住房的聲音，但真正申請進入城市規劃部門的數量甚少。僅有988 Market St.業主提交改建申請；另一個房地產集團「Sutter and Taylor」買進一棟建築物，計畫將其改建成住房，但尚未向市政府提交申請文件。

加州 眾議員哈尼(Matt Haney)現提出一項立法，可推動辦公室轉換到住房的過程，更快速、更簡易且成本更低。

這項稱為「辦公室到住房轉換法案」(Office to Housing Conversion Act、法案AB 1532)，將透過自動批准以及對所有建築許可施加嚴格監管時間限制，阻止地方政府放慢或取消辦公室到住房的轉換申請。法案期望透過限制不必要的費用與設計要求，阻止地方政府進行阻擋申請，並且設立「加州市中心復甦催化基金」(California Downtown Recovery Catalyst Fund)，為閒置辦公室轉換為住房的項目計畫，提供補助款項。

此項立法可能會遭到當地團體反對，他們不想失去對項目規畫審批程序的控制。向開發商提供納稅人補助基金的提案，也可能遭到部分人士反對。

然而，自疫情開始以來，舊金山一直努力恢復，辦公室空置率仍為27%，每日進駐率約為2020年3月之前的40%。現在約有35%的灣區居民在家工作，與疫情前相比，舊金山市中心平均每天減少約15萬名工作者。哈尼認為，疫情永久改變人們工作方式，仰賴通勤者的市中心，開始看起來像是鬼城。

根據法案，市議會、縣議會與規畫委員會無權拒絕或延遲轉換申請。無論當地分區如何，城市所有地點都將被允許轉換。規劃部門必須於90天內，對所有轉換申請做出回應。所有申請項目，都必須確保有10%擬建住房單位為中低收入家庭可負擔房屋，比例低於舊金山目前在新開發項目要求的22%。

加州市中心復甦催化基金將以平方英尺為基礎，向位在高密度、歷史悠久的市中心建築項目提供補助，將未使用的辦公室空間轉換成住房，「城市急需住房，對辦公室的需求急遽減少。」

哈尼認為，隨著舊金山市中心當前租約在未來幾年開始到期，辦公室空置率可能會增加更多。他指出，這是全州性的挑戰，加州有許多城市恢復相當慢，市中心是為不同類型工作建造，其中大部人原本使用大型辦公室建築大樓，但那些通勤者不會再回來。