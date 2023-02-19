灣區富裕城鎮 提為發展障礙者建隔離區 規避蓋可負擔房

灣區沿海富裕城鎮提出牽強理由，藉以規避興建可負擔住房。(Getty Images)

灣區 富裕城鎮希爾斯堡(Hillsborough)上月底召開市議會，討論艱難的住房計畫，擬定社區如何在八年內達到加州 規定的住房目標。計畫本應於2月1日前提交給加州住房與社區發展局。然而，相關內容仍處於不確定狀態。

更令人不安的是，一名希爾斯堡居民提出一個想法：專為發展障礙的成年人建造一個隔離的開發區，以此防止其他不受歡迎的「低收入 」鄰居遷入。

希爾斯堡於2031年之前，需劃分554個額外住房單位，其中部分必須是基於該地區中等收入階層的「可負擔」房屋。與許多非常富裕社區情況相同，希爾斯堡居民與當地政界人士在市議會上對接納收入水平被歸類為「非常低」(very low)居民，深感不安。(在希爾斯堡，「非常低」收入是一個四口之家年收入8萬7000元。)

一名居民提出計畫，為「特殊需要」成年人建造住房，此族群包括自閉症、脊柱裂、腦性麻痺、智力障礙等。他認為，這些人與其他可能有資格獲得低收入住房者不同，發展障礙者「不會犯罪，不攜帶毒品，不帶來麻煩。」他們也不能開車，因此不會在街道看到一大堆額外的車。社區可為特殊需要人士提供安全住所。

去年嘗試援引所謂山獅瀕臨絕種危險的理由，藉以阻止新住房建設而引發風暴的伍德賽德(Woodside)市議員布朗(Dick Brown)也表示，他所在城市也應考慮提供住房給殘疾成人，作為避免不受歡迎的鄰居遷入的做法。伍德賽德居民在市議會透露，鄰近富裕社區、聖馬刁縣波托拉谷(Portola Valley)已制定可能藍圖，發展障礙成人住房開發項目「Willow Commons」。現處於早期階段，可望有助滿足波托拉谷的低收入住房需求。

「殘疾權益教育與保衛基金」資深顧問烏茲塔(Michelle Uzeta)表示，見到公家機關利用提供部分特定殘疾人住房、作為規避住房要素目標，並以此壓迫被認為不適合當地社區的其他族群的一種方式，令人感到沮喪。

不過，加州存在可負擔的住房危機，適用於有發展障礙的成人，其中許多人靠微薄的固定收入生活。「加州殘疾人權組織」律師葛雷沃(Navneet Grewal)認為，迫切需要為加州有發展障礙成人提供更多住房，但不代表允許針對發展障礙者的任何開發項目，尤其這些計畫與周圍社區隔離。