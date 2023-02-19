取代舊金山 山景城1居室租金灣區最高

山景城租金與去年相比上漲了近24%，一居室公寓租金中位數為3,130元。（記者葛歆睿／攝影）

一份新報告顯示，山景城最近取代舊金山 ，成為灣區 一居室公寓租金 最高的城市。專家指，原因是大公司要求員工回辦公室上班、利率上漲帶動租房需求，而且當地新建公寓以高檔為主。

如果問任何一個人灣區哪個城市的租金最高，那麼答案基本上非舊金山莫屬， 但這個狀況已經悄然改變。

網上租房平台Zumper.com的一份最新報告顯示，山景城1月份的一居室公寓租金最高，中位數為3130元。舊金山一居室公寓租金在灣區排名第二。據悉，這是山景城首次超過舊金山。聖荷西一居室公寓的租金中位數為2530元，最負擔得起的城市是瓦列霍（Vallejo），租金中位數為1600元。

與前一年相比，山景城的租金上漲了近24%。Zumper資深公安經理Crystal Chen表示，原因可能是越來越多的大型高科技公司要求員工返回辦公室，很多人會回到加州，搬到半島，這會創造需求並推高價格。

Legacy Property Management Silicon Valley的所有者達科拉茲（Derrick D'Acolatse）指出，目前的經濟環境也阻礙了人們買房，將更多人推向租房市場。他說，利率會對租金上漲和價格產生。

隨著需求增加而供應有限，租房者可能需要在競價下才能租到心儀的房子。

達科拉茲表示，很多租房者願意每月支付比要價高出100到200元的價格。城裡許多公寓都在一周或更短的時間內就能租出去。如果想在山景城租房，可能需要先提交申請，再去看房，因為通常不得不與其他數十名潛在租戶競爭。

此外，這也可能與山景城新建的大多數都是高檔公寓、租金本身就更貴有關。