灣區收容、住房需求激增 52萬人求助 4年新高

根據社會服務熱線的最新數據，灣區去年尋求住房協助的人數激增至四年來最高。（美聯社）

根據社會服務熱線提供的最新數據，灣區 去年因為無家可歸或難以保住住房尋求幫助的人數激增至四年來最高，凸顯出本地可負擔住房危機的嚴重程度。

數據顯示，灣區6個縣去年有近52萬人口撥打社服熱線211求助，其中約47%的人需要住房協助，比前一年增加三分之一。住房協助需求激增的部分原因是加州 暫停逼遷保護措施到期和通貨膨脹率上升，這個現象正在壓垮灣區的資源，意味許多有需要的人可能被拒於門外，或必須在長長的候補名單上苦苦等候。

灣區United Way 211主任馬格森（Clare Margason）說：「我們不斷接到有關住房的求助電話，尤其是在過去一個季度，成千上萬的居民要求我們伸出援手。」

灣區United Way最近首次公布其網路數據庫，這個數據庫追蹤舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉、馬連、納巴、蘇拉諾等六縣的211熱線中心接到的電話數量和種類（阿拉米達縣和康曲柯士達縣的社會服務熱線是由不同的組織經營）。馬格森希望透過這些數據識別資源差距，以幫助他們提供更好的服務。

民眾去年其他三大需求是糧食占17%，醫療占13%，心理健康或藥物濫用占7%。

經營阿拉米達縣社服熱線的Eden I&R指出，阿拉米達縣要求住房協助的電話去年大增27%。擁有許多住房數據庫的Eden I&R有時可將求助民眾直接轉介給可負擔住房單位或收容所，或將他們放上候補名單。不過，因為阿拉米達縣可負擔住房系統的官僚政策，接線生經常不得不將民眾轉介到其他資源中心。

Eden I&R執行董事迪瓊（Alison DeJung）說：「資源永遠都不夠用，民眾打電話來得不到床位或住房是很常見的事。」

由於住房需求過大，迪瓊的團隊去年10月成立了一個住房特別小組，負責幫助民眾保住住處，避免他們流落街頭。他們聘請了三名接受過專業房客權利培訓的員工，來幫助面臨被房東驅逐或支付租金 有困難的民眾。

由於聖他克拉拉縣在新冠疫情期間迫切需要緊急收容床位，因此開通了一條單獨的熱線Here4You（408-385-2400），負責收容和住房計畫。執行長哈蘭（Sparky Harlan）表示，這條熱線在最近風暴對灣區造成嚴重破壞之前，平均每日接到約300通電話，現在每日接到約400到450通電話。

康曲柯士達縣的需求同樣很大，與被逼遷有關的來電數量從2021年的681通，增加到去年的1196通。康曲柯士達危機中心（Contra Costa Crisis Center）執行董事田村（Tom Tamura）說：「打電話進來的人們大多數都是要求住房協助。」