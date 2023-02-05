灣區房價續跌 僅索諾瑪縣4郵區上漲

根據房地產網站「Zillow」，過去六個月期間，灣區僅有四個郵遞區號的房價有所上漲，皆位在索諾瑪縣。(Getty Images)

新數據顯示，整個灣區 於過去六個月期間，僅有四個郵遞區號的房價 有所上漲。灣區九縣是全美房市自去年6月以來、冷卻降溫最嚴重的地區。

根據房地產網站「Zillow」，房價上漲的四個郵遞區號，都位在索諾瑪縣(Sonoma County)，但漲幅也不大。包括索諾瑪縣郵遞區號95476、漲幅1.8%；郵遞區號95404漲幅0.6%；郵遞區號95409漲幅0.5%；郵遞區號94952漲幅0.4%。

灣區其他郵遞區號6-12月的房價下跌，其中以舊金山 社區與康曲柯士達縣少數社區的房價跌幅最大。前三名分別為舊金山郵遞區號94116的6個月跌幅10.2%；康曲柯士達縣El Cerrito郵遞區號94530跌幅10.1%；舊金山郵遞區號94112跌幅10%。

Zillow專家指出，儘管加州許多地區房價於過去六個月有所增長，但舊金山與灣區情況卻大不相同。Zillow發言人克雷默(Matt Kreamer)表示，灣區房價降溫速度比全國大部分地區快，並不令人驚訝，因為其為全美最昂貴房市所在。

灣區過去六個月的前15個房價表現較佳郵遞區號，無論是略有成長或僅有小幅下跌，其中有14個位在索諾瑪縣。克雷默認為，因為索諾瑪縣房價通常比灣區下降得慢。與舊金山相比，買家可在索諾瑪縣找到更便宜的房子，還可獲有更大空間。由於貸款利率上升，若欲尋求更多空間與更可好價格的房產，索諾瑪縣是較好的選擇。

郵遞區號95476自2022年6-12月房價、從107萬元增至109萬元，漲幅1.8%為灣區最高。Compass房地產經紀人庫克(Ceci Cook)表示，過去六個月中，她見到退休人士與年輕家庭出售在灣區其他地區房屋、購買郵遞區號95476房產。Coldwell Banker房地產經紀人班森(Christine Benson)指出，該地區較可負擔，環境佳且安全。根據人口普查，郵遞區號95476的中位數年齡為52.3歲，白人人口佔67%、西班牙裔佔26%，家庭收入中位數為9萬6029元。

6-12月房價增幅第二高的灣區郵遞區號是聖他羅莎(Santa Rosa)的95404，房價自82萬6255元上漲0.6%至83萬950元。年齡中位數為41.8歲、人口中白人佔63%；西班牙裔佔22%、亞裔佔7%，家庭收入中位數為8萬8574元。該地區人口多元化，包括首次購屋、勞工住房與多個歷史街區，充滿多元化住房；Corcoran Icon Properties資深銷售助理霍爾(Laura Hall)表示，此郵遞區號的豪宅集中度，也高於平均水平。

索諾瑪縣房價微漲，原因還包括房價的可負擔價格，吸引許多潛在買家，與灣區其他縣的入門買價100萬元相較，索諾瑪縣價格約為75萬元。同時，缺乏新建案也意味著供應短缺，而需求卻持續增加。