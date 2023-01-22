難又貴 灣區住房建設可能放緩 學者：2023劣勢續擴大

灣區已是全國建造新住房最困難且最昂貴的地方之一，現正受到經濟動盪的打擊，造成這個已因住房可負擔能力危機而無法站穩腳步的地區，面臨更多挑戰。(Getty Images)

灣區 已是全國建造新住房最困難且最昂貴的地方之一，現正受到經濟動盪的打擊，造成這個已因住房可負擔能力危機而無法站穩腳步的地區，面臨更多挑戰。

逆風而行的不利因素很多：建築貸款 高利率、勞力與材料成本上升、更昂貴貸款額擠壓買房者需求放緩。城市持續自疫情 恢復的同時，對經濟衰退擔憂，這些都是導致廣泛住房建設放緩的因素。柏克萊加大費許房地產與城市經濟研究所主席羅森(Ken Rosen)表示，住房建設已出現放緩，但他認為，劣勢還將於2023年擴大。許多開發商可能暫停計畫，直到建設成本降低。

限制住房增加 釀高租金、高房價

住房建設放緩，可能阻礙灣區實現加州規定目標，即未來八年內批准超過44萬1000個各種收入水平的住房，使灣區住房庫存增加約15%。過去數十年中，灣區大部分城市與縣都未達到接近實現目標的住房數量。住房專家與倡議人士認為，長期的建設不足，部分原因是許多地方官員試圖限制住房增加，這是灣區長期高租金與高房價的根源。

矽谷住房倡議組織「[email protected]」瑞德(Mathew Reed)表示，經濟不確定性將需要各級政府消除建設發展障礙，並為有迫切需求的可負擔房屋提供更多資金。

住房建設減少的跡象已經相當明顯。根據美國人口普查局數據，自去年初到11月，包括東灣與半島在內的舊金山都會區，允許建造1萬多個住房，比2021年同期減少16%。聖荷西都會區已在市中心規畫大量的新住房單位，許可建造數量自約4000個增至6000個。

金山多個住宅開發項目 停滯不前

但是，僅僅因為建設項目有施工許可證，並不代表著住房計畫即將開始建造。例如，舊金山多個住宅開發項目停滯不前；東灣康柯德(Concord)一個擁有1萬6000個住房單位的大型項目仍處於規畫階段、開發商要求市府批准增加約3000個住房以抵消不斷增加成本，這項計畫於是被擱置。

開發商「SummerHill Homes」總裁南柏(Chris Neighbor)表示，由於利率因素，部分交易會停擺。貸款成本上升，導致典型貸款利率於過去一年增加兩倍、上周達到6.3%，導致每月的房屋還款額增加數千元，並把許多潛在買家趕出市場。同時，也有越來越多開發商撤下新獨棟房屋與公寓的建設計畫。

硬成本在過去幾年飆漲約20%

另外一個障礙：自疫情開始以來，不斷膨脹的材料與勞工成本。南柏指出，木材與材料的通貨膨脹與供應鏈問題、加上工人短缺，導致硬成本在過去幾年飆漲約20%，但價格現在開始趨於穩定。

此外，「John Burns Real Estate Consulting」主管維爾力(Dean Wehrli)表示，Facebook、Twitter、Salesforce等科技公司在當地裁員數萬人，也對住房需求產生重大影響，讓開發商暫停開發計畫，也導致今年底各界擔憂灣區房地產陷入衰退，增加不確定性。於此同時，灣區城市核心區的疫情復甦緩慢，也讓部分開發商質疑市中心開展項目是否具有意義，租金基本上仍未恢復到疫情前價格。