阿賽頓議會 同意重畫「貧困地區」
全美最富裕城鎮阿賽頓(Atherton)市議會已經勉強同意、重新畫分價值數百萬元房屋「貧困地區」(poverty pocket)的部分區域，期以達到加州政府規定住房計畫，在緊迫期限內建造更多可負擔房屋的要求。
若州府拒絕阿賽頓這項最新提案計畫，其中包也括一處鄰近紅木城的房屋，可能會完全失去地方的開發控制權，從而危及多年來致力保護的莊園式豪宅聚集之城鎮氛圍。
較廣為人知的是升級分區(upzoning)，部分房產將被重新分區以允許更多住房，這是自去年初生效的加州住房法案熱門話題，法案使屋主更容易細分現有地塊。州長紐森與立法人士正推動增加加州可負擔房屋、多戶住房與增加房屋供應。但是，阿賽頓等富有灣區郊區則持反對態度。
有部分城鎮社區嘗試創造性方法避免增加住房密度，例如伍賽德(Woodside)宣告其為山獅棲息地(mountain lion habitat)。但大部分地區採取阿賽頓策略，透過姻親房或學校用地，以此達到州府規定在未來八年內建造數百個新住房單位要求，從而減緩居民對附近公寓建設的抵制。
阿賽頓領袖過去一年半時間內，與當地超級富有鄰居們針對各項計畫爭論，期望可完成建造348個新住房單位的工作任務。然而，市議員迪戈利亞(Rick DeGolia)表示，無論提議在哪裡建房，住在該地區附近的人都會反對。這是過去一年多所經歷的常態。
儘管耗費多時制定計畫，仍將大部分建造項目放在門洛學校(Menlo School)、門洛學院與阿賽頓其他公立學校，試圖避免將城鎮任何區域升級為多戶住宅。
但是，住房顧問警告，計畫可能被州府拒絕，因為其不包括多戶住宅區畫，也未解決低收入與及低收入家庭住所問題，市議會成員重新開始考慮過去被拒的草稿計畫。阿賽頓必須於1月31日前向州府提交住房計畫；若被拒絕，將可能受到「建商補正」(builder's remedy)約束，其將允許土地所有人在沒有當地官員監督或批准情況下，建造密集房屋。
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