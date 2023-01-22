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阿賽頓議會 同意重畫「貧困地區」

編譯組／灣區綜合電
全美最富裕城鎮阿賽頓同意重畫其「貧困地區」，期以達到州府規定在緊迫期限內建造更多可負擔房屋的住房計畫要求。(圖取自阿賽頓市經理官方臉書)
全美最富裕城鎮阿賽頓同意重畫其「貧困地區」，期以達到州府規定在緊迫期限內建造更多可負擔房屋的住房計畫要求。(圖取自阿賽頓市經理官方臉書)

全美最富裕城鎮阿賽頓(Atherton)市議會已經勉強同意、重新畫分價值數百萬元房屋「貧困地區」(poverty pocket)的部分區域，期以達到加州政府規定住房計畫，在緊迫期限內建造更多可負擔房屋的要求。

若州府拒絕阿賽頓這項最新提案計畫，其中包也括一處鄰近紅木城的房屋，可能會完全失去地方的開發控制權，從而危及多年來致力保護的莊園式豪宅聚集之城鎮氛圍。

較廣為人知的是升級分區(upzoning)，部分房產將被重新分區以允許更多住房，這是自去年初生效的加州住房法案熱門話題，法案使屋主更容易細分現有地塊。州長紐森與立法人士正推動增加加州可負擔房屋、多戶住房與增加房屋供應。但是，阿賽頓等富有灣區郊區則持反對態度。

有部分城鎮社區嘗試創造性方法避免增加住房密度，例如伍賽德(Woodside)宣告其為山獅棲息地(mountain lion habitat)。但大部分地區採取阿賽頓策略，透過姻親房或學校用地，以此達到州府規定在未來八年內建造數百個新住房單位要求，從而減緩居民對附近公寓建設的抵制。

阿賽頓領袖過去一年半時間內，與當地超級富有鄰居們針對各項計畫爭論，期望可完成建造348個新住房單位的工作任務。然而，市議員迪戈利亞(Rick DeGolia)表示，無論提議在哪裡建房，住在該地區附近的人都會反對。這是過去一年多所經歷的常態。

儘管耗費多時制定計畫，仍將大部分建造項目放在門洛學校(Menlo School)、門洛學院與阿賽頓其他公立學校，試圖避免將城鎮任何區域升級為多戶住宅。

但是，住房顧問警告，計畫可能被州府拒絕，因為其不包括多戶住宅區畫，也未解決低收入與及低收入家庭住所問題，市議會成員重新開始考慮過去被拒的草稿計畫。阿賽頓必須於1月31日前向州府提交住房計畫；若被拒絕，將可能受到「建商補正」(builder's remedy)約束，其將允許土地所有人在沒有當地官員監督或批准情況下，建造密集房屋。

低收入 加州 紐森

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