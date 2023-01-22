舊金山近4成土地 被畫為獨棟屋區

舊金山近四成土地被畫分為獨棟屋區。(圖取自舊金山市府官方臉書)

獨棟房屋分區一直是舊金山 一個多世紀以來的發展組成部分。第一次分區法規於1921年通過，持續告知城市不同地區建造各種建築物的規定，這些法規導致在廣大城市之內，幾乎不可能建造獨棟住宅以外的單位。

根據舊金山市2022年10月發布最新分區規定，城市有38%、約近四成土地被畫分為獨棟屋區，也幾乎占所有畫為住宅用途土地的三分之二。時至今日，單一家庭的每塊土地實際僅能擁有一個住宅單位，已不再真實。過去兩年，加州 與舊金山都採取措施，促使獨棟住宅區內建造更多住房單位，成為可能。

加州參議會第九號法案(Senate Bill 9)於2021年獲得州政府通過、2022年初生效，法案促使獨棟住宅業主更容易分割地塊，將房屋改造成複式房屋或在物業建造第二個住宅單位。舊金山也於2022年通過立法，允許部分業主、在城市任何住宅區域建造四連棟(fourplexes)房屋，或在街角地段建造六單位建築物(six-unit buildings)。

但是，新法規通過，並不代表這些地塊的建設會因此暴增。根據柏克萊加大特納住房創新中心(Terner Center for Housing Innovation)研究，SB9法案可能會推動舊金山市最多產生約8500個新住房單位。中心政策主任賈西 亞(David Garcia)表示，真正建設單位可能更少。自法規生效以來，舊金山收到SB9建設項目申請不及30份；截至2022年10月，僅有三份獲得批准。

新四連棟房屋單位條例適用於舊金山市所有住宅分區(獨棟與多戶)區域、占舊金山所有已開發土地60%。業主可使用該條例申請「密度例外」(density exception)，一旦申請者滿足各種要求，市府可能會批准。其中一個關鍵要求是申請者必須擁有該物業至少一年、才能申請建築物密度例外，導致開發商很難購買建築物並立即擴建。

新法影響到底有多大？賈西亞認為，目前強況不可預測。建築成本仍高、貸款成本持續增加，即便是最佳法令也無法改變市場動態。

部分反對人士批評新法對將要新建設單位、並沒有需提供可負擔住房的要求，顯示低收入居民將無法負擔這些住房單位，加劇高檔化(gentrification)。

賈西亞指出，對於那些認為獨棟住宅分區是問題的人來說，相關法規是積極的一步。放鬆現有僅限獨棟住宅的規定，可解決分區的不平等起源，意指分區將白人業主與其他人的隔離角色。最重要的是，新法提供租屋者與業主以往並不存在的更具意義的機會。