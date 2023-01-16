我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

記者李榮／灣區報導
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

加州生活成本昂貴，另也有不少人不滿加州的政治生態，選擇搬離。根據搬家運輸公司「U-Haul」最新出爐的調查報告「U-Haul增長指數」（U-Haul Growth Index）顯示，加州是單程租搬家卡車向外最高需求的州。而人們究竟是搬去哪裡？報告發現，德州與佛羅里達州、卡羅萊納州是去年度排名前三最受歡迎的地點。

U-Haul增長指數是根據一整年內，到達該州或城市的單程U-Haul卡車，與從該州或城市出發的算出的凈收益所編製。整個統計出來的移民趨勢數據是根據超過200多萬筆單程U-Haul搬家卡車交易，所統計分析而成。

根據2022年度U-Haul增長指數的資料顯示，加州、伊利諾伊州，以及紐約州的單程租車離開的需求量最大。報告中認為，在2022年時，更多的人選擇離開美國的西海岸、東北部和中西部的地區，其中加州、伊利諾伊州，以及紐約的租車向外的需求特別明顯。

該公司的增長指數研究並顯示，即使大多數州的民眾在自己DIY搬家的情況，比起之前一年、也就是2021年時已有所放緩。然而，整體來說，民眾搬到美國東南部與西南部的趨勢，還是與疫情時候類似，依然有在放大與加速，某種程度上顯露出民眾的遷徙情況。

分析這次的U-Haul增長指數的數據，加州的排名最後。其他墊底的州還包括：排名第49位的伊利諾伊州、第48位的密歇根州、第47位位於東北的麻州（Massachusetts），以及第46位的紐約州。第45位則是紐澤西州。

而淨收益情況最佳的州，第一名就是蟬聯冠軍的德州。第二名是佛羅里達州，接下來是南卡羅來納州。事實上，自2016年以來，德州已經是第五次位居該增長指數的榜首。排第二的佛羅里達州，也已經連續多年都是前三名之一。

不過，如果細分加州內部可以看出，雖然加州整體U-Haul卡車的凈損失最大，但加州還是有幾個城市處於凈收益，例如洛杉磯、聖地牙哥、莫德斯托（Modesto）和雷丁（Redding）。北加州的大多數城市則都是處於淨損失的狀態，只有沙加緬度地區例外。該公司認為，租車過去的可能大部分是從灣區移居到沙加緬度者，使得當地呈現淨收益的狀態。

加州 指數 租車

上一則

重返辦公室上班 舊金山全美最慢 較2年前低近40%

下一則

可負擔住房建設 維也納值得灣區借鏡

延伸閱讀

加州已19死 淹水災區再逢新風暴 降雪量恐達2公尺

加州已19死 淹水災區再逢新風暴 降雪量恐達2公尺
13.5億兆彩頭獎落緬因州 二等獎：紐約、加州都賣出

13.5億兆彩頭獎落緬因州 二等獎：紐約、加州都賣出
庇護客危機喊話霍楚無反應 亞當斯訪德州

庇護客危機喊話霍楚無反應 亞當斯訪德州
加州水資源局：未來6天暴雨 百萬沙袋防洪

加州水資源局：未來6天暴雨 百萬沙袋防洪
史上最致命風暴 持續到下周

史上最致命風暴 持續到下周

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首