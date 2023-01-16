我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

重返辦公室上班 舊金山全美最慢 較2年前低近40%

編譯組／舊金山電
數據顯示，舊金山都會區上班族恢復進辦公室上班的速度全美最慢。（Getty Images）
數據顯示，舊金山都會區上班族恢復進辦公室上班的速度全美最慢。（Getty Images）

Google移動數據顯示，與美國其他50多個主要都會區相比，舊金山上班族恢復進辦公室上班的速度最慢，而這個現象在2023年應該不會改變。

根據Google新冠社區移動報告（COVID-19 Community Mobility Reports）公布的數據，截至2022年10月，舊金山都會區進辦公室上班的人次仍比2020年1月低將近40%。報告使用的是匿名Google用戶的「所在位置紀錄」數據，因此可能無法代表所有用戶。

數據顯示，截至2022年10月，舊金山上班族進辦公室上班的時間比2020年1月低37%，紐約和洛杉磯則分別比2020年1月低31%和28%。

舊金山首席經濟學家伊根（Ted Egan）表示，儘管許多都會區的比例都在30%到35%之間，但舊金山可能存在一定程度的「本地獨有」現象，讓人們持續遠離職場。例如，灣區的交通恢復速度比其他地區慢，還有人們現在對市中心已不再感興趣。

伊根比較了舊金山和紐約，他發現，紐約的夜生活已經恢復，曼哈頓的租金已經回升，但舊金山並沒有。伊根說：「可能是因為舊金山市中心整體的不景氣造成惡性循環。只有上班族回到市中心，市中心的活力才有可能恢復。」

市中心是舊金山重要的收入來源，舊金山2021年四分之三的國民生產毛額來自辦公室稅收，因此，辦公室的高空置率對舊金山財務前景產生了嚴重的影響。

舊金山 Google 租金

上一則

「中國式開放」與「歧視」

下一則

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

延伸閱讀

保時捷傳與Google洽談合作 新車將採用Google Apps

保時捷傳與Google洽談合作 新車將採用Google Apps
舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%
兔年郵票金山首發 亞博館優先開售5000份

兔年郵票金山首發 亞博館優先開售5000份
畫廊老闆水噴女遊民 金山市議長動怒：沒有良心的虐待

畫廊老闆水噴女遊民 金山市議長動怒：沒有良心的虐待
舊金山都會區房價 去年從高峰跌6.2%

舊金山都會區房價 去年從高峰跌6.2%

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首