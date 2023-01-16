景氣不再 矽谷科技業裁員持續惡化

科技界裁員情況每況愈下，2023年可能面臨更嚴重的挑戰。（美聯社）

亞馬遜 執行長傑西 (Andy Jassy) 日前宣布裁減1萬8000個以上工作，約達稍早宣布裁員 人數兩倍，創下科技界最近幾年最高裁員人數紀錄。其他科技大廠也紛紛採取裁員行動。雲端運算公司Salesforce宣布裁減10％員工，面臨波及者高達數千人。

2022年下半年對亞馬遜與一些科技廠商是相當慘澹的時光，許多矽谷科技大廠紛紛宣布停止增聘員工、裁員，或者採取其他裁減支出措施。然而如果2022年是科技廠商好時光的結束，2023年充滿更嚴重挑戰即將降臨的預兆。

科技界目前所面臨的「完美風暴」由種種不同因素促成。新冠疫情之初，數位科技需求甚殷，許多科技大廠放手增聘，等到疫情放緩，社會重啟，民眾返回工作崗位，數位科技服務需求大減。此外加上銀行利息大增，廠商貸款發展創新產業發生困難，重重問題於是席捲而來。

進入2023年，無論政策決定者或一般消費者，人人心中充滿經濟衰退的恐慌。然而與科技界相比，矽谷目前的情況與全國經濟表現出現強烈對比。

勞工部 上周發布的就業報告顯示，2022年是1939年以來全國勞工就業紀錄第二高的一次。Challenger, Gray & Christmas 公司分析報告顯示，2022年科技界裁員比一年前上增649%。相對而言，全國勞工市場同期間裁員人數只增加13%。

傑西指出，亞馬遜大幅裁員，主要因素是過去幾年間大幅增聘員工，以及目前經濟發展充滿不確定因素。許多科技廠商也表示同樣觀感。

康乃爾大學產業與勞工學院主任康寶斯-梅迪納 (Patricia Campos-Medina)相信，目前遭解聘的科技員工持有優越技能，相信能找到機會，重返經濟生產，經過一段時間，這些目前失去工作的科技員工，將可恢復穩定生活。

然而目前科技界裁員將會繼續惡化。威德布許證券公司 (Wedbush Securities) 分析師艾維斯 (Dan Ives) 認為最近亞馬遜與Salesforce大幅裁員，顯示科技界面臨需求減緩情況下，裁員情況將繼續惡化。

另外僅管目前整個勞工市場看似興旺，專家擔心科技界大裁員將會影響全國勞工市場發展。晨間諮詢公司 (Morning Consult) 首席經濟學家里爾 (John Leer) 表示，他認為目前是一個轉折點，因為就業成長已經開始轉緩，科技界裁員現象，將於今年第一季後期，拓展到全國其他各業界。矽谷的經濟現象仍帶有起頭作用，雖然這並非是我們所希望看到的。