年屋主無房貸壓力比率 加州全美倒數第四

加州2021年有三分之一屋主還清房貸，比率在全美排名倒數第四。（Getty Images）

人口普查數據顯示，加州 2021年約有三分之一屋主無房屋貸款壓力，約240萬戶。

根據美國2021年追蹤屋主資料的人口普查數據，加州2021年有約240萬戶家庭已還清房貸，數量在各州中排名第三。排名第一的是德州，有290萬戶，排名第二的是佛羅里達州 ，有250萬戶，排名第四和第五的是紐約州和賓州，各為170萬戶和150萬戶。

儘管已還清房貸的加州屋主高達240萬戶，但在加州屋主中僅占33%，在全美排名倒數第四，僅高於30%的猶他州、28%的馬里蘭州和24%的華盛頓特區。無房貸屋主比例最高的是密西西比州，為51%，北達科他州和新墨西哥州為47%，德州和佛羅里達州為43%。

人口普查追蹤的數據包括屋主必須支付的各項費用，例如物業稅、保險、日常使用和維修房屋的費用、房屋貸款還款等。加州無房貸家庭2021年每月住房支出換算成的中位數生活成本為694元，這對生活成本昂貴的加州來說並不算太高。

美國無房貸家庭住房支出最高的前五名是1081元的紐澤西州、926元的康乃狄克州、871元的麻州、860元的新罕布夏州、813元的紐約州，這些州都以徵收巨額物業稅聞名。

無房貸家庭住房支出最低的是338元的西維吉尼亞州 、356元的密西西比州、372元的阿肯色州和路易斯安那州、379元的阿拉巴馬州。德州以567元排名第18，佛羅里達州以548元排名第21。

如果是還在繳房貸的屋主，加州屋主2021年平均每月住房成本為2523元，排名全美第三高，僅次於華盛頓特區的2639元和夏威夷的2584元。排在加州之後的是2458元的紐澤西州和2323元的麻州。

加上房貸後住房成本最低的是1071元的西維吉尼亞州、1147元的阿肯色州、1195元的印第安那州、1200元的密西西比州、1223元的阿拉巴馬州。德以1765元排名第16，佛羅里達州以1616元排名第22。

如果比較無需繳房貸可省下多少百分比的費用，加州屋主2021年可節省高達72%的費用，在全美排名第三高，僅次於夏威夷州的77%和維吉尼亞州的73%。百分比最小的是康乃狄克州、紐澤西州和佛蒙特州，均只有56%，新罕布夏州為57%，羅德島為61%，德州為68%，佛羅里達州為66%。

不過，已無房貸壓力的屋主雖然住房成本變低，但對某些人來說，要支付這些成本還是很困難。一些已還清房貸的屋主可能因為其他住房成本承受財務壓力，影響他們的現金流。

加州2021年有17%已無房貸壓力的屋主被視為「住房成本沉重」，因為他們用於住房的費用超過收入的30%，這個比例是全美第八高。