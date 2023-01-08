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灣區2023年住房建設 大型開發案成關鍵字

編譯組／灣區電
Google聖荷西市中心的Downtown West建案正在拆除舊有建築。（取自推特）
Google聖荷西市中心的Downtown West建案正在拆除舊有建築。（取自推特）

灣區2023年將進行多項重要的住房建設項目，因為關係到提供數萬個居民急需的住房單位。部分計畫可能還有些關鍵決定必須做出，經濟低迷也可能對灣區的建設成本帶來新挑戰。

以下是矽谷和東灣2023年主要的住房建設項目：

屋崙運動家隊球場

屋崙新領導班子可能會重新舉行關於運動家隊（A's）霍華德碼頭（Howard Terminal）新球場開發案的談判。這項開發案包括建設3000個住房單位、飯店、零售和商業空間，前市長薛麗比（Libby Schaaf）是這項開發案最有力的支持者。

屋崙新市長盛桃（Sheng Thao）表示，必須在提供夠多的可負擔住房單位，而且屋崙財務不會因為為了改善基礎設施而陷入困境的情況下，她才會支持這項開發案。屋崙市議會其他議員也贊同盛桃的立場。

Google三大建案

Google 2023年將繼續進行三個大型開發案，可為聖荷西市中心和Google總部所在地山景城增加近1萬3000個新住房單位。

Google在聖荷西德瑞登車站（Diridon Station）附近的Downtown West建案已在去年秋季開始拆除舊有建築。這個占地80畝的社區將提供4000個新住房單位、一家飯店、零售商店、公園和超過700萬平方呎的辦公空間，預計十年後才能完工。

去年11月獲得山景城批准的Google的Middlefield Park開發案，將提供1900個新住房單位、辦公室、商店和公園，預計在15年到20年內完成。此外，Google在山景城還有一個更大型的綜合計畫North Bayshore，可增加超過7000個住房單位，但現在仍處於早期規畫階段。

高層建築改變天際線

聖荷西和屋崙的高層住宅建築將進一步向上發展，將改變兩座城市的天際線。

聖荷西已批准多棟高層住宅建案，將提供超過1400個新住房單位。屋崙市中心今年應該會有兩棟新公寓大樓動工，一棟位於Broadway，一棟位於Webster Street，將提供共674個新住房單位。

海軍武器站 改建新社區

東灣前康柯德海軍武器站（Concord Naval Weapons Station）將被開發成一個龐大的新社區，被選中的開發商Concord First Partners表示，為了抵銷不斷上漲的建築成本，他們需要將原訂的1萬3000個住房單位增加到1萬6000個。

這項可能耗資60億元的開發案已計畫了超過20年，期間遇到許多挫折，包括前一個開發商在2020年退出。

李維球場旁 住商混合案

聖他克拉拉縣這項耗資80億元的大型住商混合開發案今年將動土開工，將提供近1700個住房單位，並會在Stars、Stripes Drive和附近的200多畝土地上興建辦公大樓、飯店和商店。

屋崙 Google 聖荷西

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