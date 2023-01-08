舊金山2023年房市 八大趨勢搶先看

為了達成加州政府的要求，舊金山2023年的房地產市場將以建設可負擔住房為主。（Getty Images）

由於疫後經濟復甦緩慢，大部分住房和商用建築開發案被擱置，舊金山2023 年的房地產 市場發展重點將放在讓建案重新啟動所需要的政策改變，以及讓舊金山有機會達成加州要求在2031年前興建8萬2000個新住房單位的目標上。

與疫前辦公大樓全美租金最高、空置率最低、開發商資金大量湧入的榮景相比，舊金山房市已明顯衰退許多。不過，由於舊金山一直是一個繁榮與蕭條反覆出現的城市，因此人們堅信舊金山經濟一定會復甦。唯一的問題是：何時？

基於這一點，舊金山紀事報（Chronicle）認為舊金山2023年的房地產市場將可看到以下八大趨勢與里程碑：

住房要素政策 有望通過

為了達成興建8萬2000個新住房單位的目標，舊金山議會明年1月中旬可望通過加州要求的「住房要素」（housing element）計畫。計畫通過後，將啟動前所未有的重新分區工作，提高最繁忙交通動線上建築的高度和密度。

市價住房建案 屈指可數

舊金山2022年的市價住房建設十分疲弱，2023年應該不相上下。市內目前有4756個單位正在興建，約一半會在2023年完工上市。

住房行動聯盟（Housing Action Coalition）執行董事史密斯（Corey Smith）認為，舊金山的政治氣候已經改變，大部分議員將會願意在住房政策上做出改變，以便讓私人開發案再次具有經濟意義。不過，史密斯強調，政策改變後也需要一段時間才能產生影響。

可負擔房建地 應續收購

紀事報上周報導，舊金山有權用於興建市價住房的土地價格已經暴跌。為了在未來八年內建設4萬6000個可負擔住房單位，市府住房與社區開發部門與其非牟利合作夥伴必須非常積極收購建築用地。

Mission Rock首期將開放

正在甲骨文公園（Oracle Park）原停車場上興建的Mission Rock開發案第一期工程即將完工，將提供1200個新住房單位、高達170萬平方呎的辦公面積、15萬平方呎的零售或娛樂空間、8畝的公共公園、可容納3000輛汽車的停車場，以及經過修復的48號碼頭。

Mission Rock第一期包括三棟將在2023年啟用的大樓，一棟將作為VISA新總部，一棟是住商混合大樓，還有一棟是生化科技大樓。

聯合廣場生意 加速振興

聯合廣場2022年有多家知名零售商進駐，假期生意看起來不俗，這個情況應可持續到2023年。聯合廣場聯盟（Union Square Alliance）執行董事羅德里格茲（Marisa Rodriguez）表示，他們2023年會加快振興行動。

IKEA新店 即將開幕

IKEA新店即將在聯合廣場以南一個占地25萬平方呎的大樓開幕，這棟大樓在六年前完工後一直空置，IKEA將使用其中的8萬7000平方呎，另外還會有其他零售商、餐廳和娛樂場所在此開業。

市區發展 將落後於郊區

L37 Partners開發商艾利克‧陶（Eric Tao，音譯）表示，與舊金山市區相比，他對郊區的發展較為樂觀。他說：「舊金山有點像跌落神壇。大家總是以過去來衡量現在，舊金山要回到過去還有很長的路要走。」

住房行動聯盟執行董事史密斯表示，舊金山缺乏新開發申請令人不安。他說：「我們看到來自中半島、南灣、沙加緬度和洛杉磯的提案，就是沒看到來自舊金山的提案。」

辦公室空置率 恐續上升

仕邦魏理世（CBRE）指出，舊金山目前辦公空間高達2710萬平方呎，創下有史以來新高。

然而，柏克萊哈斯費雪房地產和城市經濟中心（Berkeley Haas Fisher Center for Real Estate and Urban Economics）主席羅森（Ken Rosen）表示，惡劣的生活品質和遠距工作模式持續存在，使舊金山人口持續減少，也難以吸引企業和勞工。羅森認為，舊金山辦公室空置率可能繼續上升。