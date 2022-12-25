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專家分析灣區2023年房市 料成「買方市場」

編譯組／舊金山灣區電
專家認為，與過去幾年相較，灣區房市明年將可能是選擇更多、競爭更少，代表買家有更多機會。(Getty Images)
專家認為，與過去幾年相較，灣區房市明年將可能是選擇更多、競爭更少，代表買家有更多機會。(Getty Images)

灣區房地產今年經歷了暴走的一年，但不是以我們已習慣的方式。在比火熱還狂熱的2021年之後，2022年初轟轟烈烈地開始，下半年卻急遽降溫。隨著利率上揚、股市走軟、科技公司大裁員，灣區房地產市場開啟多年來的首次收緊。報告甚至指出，灣區都會區不再是美國最難以負擔的房市；租賃市場維持穩定，但仍低於疫情前水平，沒有跡象顯示會奪回美國最貴市場的稱號。

灣區買家經歷了多年來的激烈競爭與超額出價。但事態正在改變。Compass首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，與過去幾年相較，灣區房市將是選擇更多、競爭更少，代表買家有更多機會、無需太在意甚至忽略賣家要求，並可以願意支付的價格報價。部分美麗房屋、豪華與超級豪宅和公寓，將以低於要價的大幅折扣出售，能夠完成交易的買家，目前掌握權力平衡有利的一方。

即使更高利率增加貸款成本，房屋整體價格也可能會更低。房地產公司「HomeLight」近來調查顯示，僅有30%受訪房地產經紀人認為，2022年第四季度是賣方市場。東灣房地產經紀人貝羅莫(Anna Bellomo)表示，買家於2021年感受到需要立即購買的壓力，現在已經消失，現可以更加冷靜與專注的態度進入買房過程。

無人知曉明年利率為何，但許多專家一致認為，預期利率不會大幅上漲。但對灣區來說，約為7%的利率，可能導致買家去年可能預期的貸款額，增加數千元。Realtor.com資深經濟學家瑞圖(George Ratiu)展望明年，借貸成本仍高，負擔能力對房市來說，仍是整體挑戰，特別是在灣區這樣建設嚴重落後的房市，庫存不足仍是問題，不會很快獲得解決。

金山新房少 首購族仍難入場

「Apartment List」研究助理沃諾克(Rob Warnock)表示，有理由對全國房屋供應與價格持樂觀態度，但對舊金山房市樂觀理由較少。對於一個眾所皆知住房供應不足的城市來說，不如其他地區在五至十年內有大量新房推出。

尤其是首次購房人士，可能會繼續被高價拒之門外。Zillow數據發言人克雷默(Matt Kreamer)指出，由於價格已達到高水平，低貸款利率是可在灣區購房的重點，因此，當貸款利率大幅上揚時，灣區需求與價格增長的下降幅度，超過美國其他任何地方。

舊金山市中心公寓價格在疫情之後，從未真正恢復，隨著SoMa與金融區企業倒閉或搬遷，科技業裁員持續、利率居高不下，公寓市場已下滑至2017年價格。但市場競爭可能更少，根據Compass數據，舊金山市中心公寓平均在市場停留65天，今年9至11月，僅有19%公寓售價高於要價。然而，現在可能是買家遠低於近年來價格購入的好時機，公寓市場尤其如此。

找更多空間 東灣ADU受歡迎

貝羅莫表示，由於遠距工作持續存在，買家仍在尋找額外空間，戶外空間也受到高度重視。過去一年，買家對ADU的詢問度大幅增加，預期此景將持續，無論是為了潛在租金收入、家庭辦公室或為年邁家庭成員提供未來空間，附屬住宅單位都是首選，尤其在東灣。

對於那些繼續在灣區租房的人來說，現在仍是不錯的市場。儘管現在還是全國租金最貴地區之一，但租金已低於疫情前水平，並且舊金山情況不太可能很快改變。沃諾克預期，2023年租金價格不會大幅上漲，今年冬天似乎是尋找新住所的特別好時機。他反駁買家不進入房市將推高租金的理論，指出隨著通貨膨脹、經歷貨幣緊縮，搬家成本高，當對經濟信心下滑，搬家次數會減少。

灣區 利率 租金

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