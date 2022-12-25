舊金山市中心豪華高層公寓 乏人問津

舊金山市中心豪華公寓乏人問津。專家認為，要想讓市中心公寓市場重新繁榮，附近辦公大樓需再次滿載員工。(Getty Images)

這些日子以來，舊金山 市中心豪華高樓層公寓大樓幾乎空無一人的狀況，並不罕見。隨著正在冷卻中的房地產 市場持續影響這座城市，市中心公寓可能是周圍受到最打擊最嚴重的地區。

房地產公司「Compass」首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，儘管經濟逆風正在影響各地的房地產市場，舊金山市中心公寓市場受到的打擊尤其嚴重。他分析，這是由數個不同原因造成，其中一個原因，是自疫情開始以來，市中心辦公空間被大範圍空置。

「舊金山從一個可能是全國最熱門的辦公室大樓市場，變成最疲軟的商用房地產市場。」卡萊爾說，高科技業工作者最有可能說，他們可在任何地點工作，將搬到住房成本可降低90%的地點。

於此同時，大規模科技業裁員帶來的不確定性，也影響舊金山市中心的房地產銷售。此外，市中心地區的無家可歸與犯罪率增加，已經影響民眾對當地「生活品質氣氛」(quality-of-life ambiance)的看法，他們可能是那些住在城市無房人口中的潛在買家。

卡萊爾指出，市中心公寓市場有別於位在俄羅斯 山(Russian Hill)、諾布山(Nob Hill)、太平洋高地(Pacific Heights)與濱海區(Marina District)的豪華公寓。這些地區的公寓往往建在較老舊、較小的建築，位在不太城市化的社區，與市中心光鮮亮麗的公寓相較，受到的衝擊較小。

「與這些老街區的豪華公寓市場相比，市中心市場受到的打擊更大。」然而，並非俄羅斯山、諾布山、太平洋高地等地區公寓沒有受到影響，而是那裡的市場也已疲軟，非常明顯，但尚未達到市中心市場冷卻的程度。「Compass」最近公布報告指出，2021年以來，舊金山市中心兩房公寓的銷售價格中位數下跌16%，該地區以外的兩房公寓價格則下跌7%。報告指出，市中心公寓庫存是城市其他地區的兩倍多，可解釋市中心到處都是看起來空蕩蕩的高層建築的景況。

不過，儘管如此，對部分人來說，這種低迷情況可能是以較低較格購買公寓的好時機。卡萊爾分析，在南灘(South Beach)與芳草地(Yerba Buena areas)地區較新的豪華公寓開發項目，有以比三、四年前價格大幅折扣出售，包括擁有美麗景致的超豪華建築公寓單位。

卡萊爾認為，要想讓市中心公寓市場重新繁榮，附近辦公大樓需再次滿載員工，但目前看來，似乎不太可能。但他仍保持樂觀，「房地產市場與金融市場確實有周期性變化，數百年來皆如此，周期可能再次轉向。但不知會是何種狀況，也不知道何時會發生。」