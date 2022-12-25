我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

舊金山市中心豪華高層公寓 乏人問津

編譯組／灣區14日電
舊金山市中心豪華公寓乏人問津。專家認為，要想讓市中心公寓市場重新繁榮，附近辦公大樓需再次滿載員工。(Getty Images)
舊金山市中心豪華公寓乏人問津。專家認為，要想讓市中心公寓市場重新繁榮，附近辦公大樓需再次滿載員工。(Getty Images)

這些日子以來，舊金山市中心豪華高樓層公寓大樓幾乎空無一人的狀況，並不罕見。隨著正在冷卻中的房地產市場持續影響這座城市，市中心公寓可能是周圍受到最打擊最嚴重的地區。

房地產公司「Compass」首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，儘管經濟逆風正在影響各地的房地產市場，舊金山市中心公寓市場受到的打擊尤其嚴重。他分析，這是由數個不同原因造成，其中一個原因，是自疫情開始以來，市中心辦公空間被大範圍空置。

「舊金山從一個可能是全國最熱門的辦公室大樓市場，變成最疲軟的商用房地產市場。」卡萊爾說，高科技業工作者最有可能說，他們可在任何地點工作，將搬到住房成本可降低90%的地點。

於此同時，大規模科技業裁員帶來的不確定性，也影響舊金山市中心的房地產銷售。此外，市中心地區的無家可歸與犯罪率增加，已經影響民眾對當地「生活品質氣氛」(quality-of-life ambiance)的看法，他們可能是那些住在城市無房人口中的潛在買家。

卡萊爾指出，市中心公寓市場有別於位在俄羅斯山(Russian Hill)、諾布山(Nob Hill)、太平洋高地(Pacific Heights)與濱海區(Marina District)的豪華公寓。這些地區的公寓往往建在較老舊、較小的建築，位在不太城市化的社區，與市中心光鮮亮麗的公寓相較，受到的衝擊較小。

「與這些老街區的豪華公寓市場相比，市中心市場受到的打擊更大。」然而，並非俄羅斯山、諾布山、太平洋高地等地區公寓沒有受到影響，而是那裡的市場也已疲軟，非常明顯，但尚未達到市中心市場冷卻的程度。「Compass」最近公布報告指出，2021年以來，舊金山市中心兩房公寓的銷售價格中位數下跌16%，該地區以外的兩房公寓價格則下跌7%。報告指出，市中心公寓庫存是城市其他地區的兩倍多，可解釋市中心到處都是看起來空蕩蕩的高層建築的景況。

不過，儘管如此，對部分人來說，這種低迷情況可能是以較低較格購買公寓的好時機。卡萊爾分析，在南灘(South Beach)與芳草地(Yerba Buena areas)地區較新的豪華公寓開發項目，有以比三、四年前價格大幅折扣出售，包括擁有美麗景致的超豪華建築公寓單位。

卡萊爾認為，要想讓市中心公寓市場重新繁榮，附近辦公大樓需再次滿載員工，但目前看來，似乎不太可能。但他仍保持樂觀，「房地產市場與金融市場確實有周期性變化，數百年來皆如此，周期可能再次轉向。但不知會是何種狀況，也不知道何時會發生。」

房地產 舊金山 俄羅斯

上一則

骨癌獒犬 透過免疫療法治癒 有望成為人類治療類似癌症方法

下一則

專家分析灣區2023年房市 料成「買方市場」

延伸閱讀

美2/3地區迎酷寒聖誕 加州飆高溫異常溫暖

美2/3地區迎酷寒聖誕 加州飆高溫異常溫暖
疫情加劇種族對立 台裔藝術家為移民女性發聲

疫情加劇種族對立 台裔藝術家為移民女性發聲
灣區房價續跌 仍冠全美20大都會區

灣區房價續跌 仍冠全美20大都會區
「迷幻蘑菇」除罪？ 議員：吸毒是健康問題非犯罪

「迷幻蘑菇」除罪？ 議員：吸毒是健康問題非犯罪
「你猶太人？」滑板打人男子被控仇恨罪 若定罪將面臨最高7年刑

「你猶太人？」滑板打人男子被控仇恨罪 若定罪將面臨最高7年刑

熱門新聞

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

2022-12-18 23:40
Shake Alert地震預警系統在20日凌晨地震發生前10秒，對北加州約300萬人發出警告。（取自推特）

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

2022-12-20 23:36
因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取自推特）

人氣珍奶店遭抵制 Boba Guys關金山創始店

2022-12-19 02:00
酈永剛說，聖安德列斯斷裂帶東側分支(沿Hayward Fault - Rogers Creek Fault - Calaveras Fault)、即東灣區域，在30年內發生規模7強震的概率為73%。（酈永剛供圖）

南加大教授酈永剛：東灣30年內規模7強震機率73%

2022-12-22 13:27
加州衛生官員建議民眾，如果新冠檢測呈陽性，應該向醫師要求開處方藥Paxlovid。（美聯社）

加州新防疫指南：只要陽了 就應求醫開藥

2022-12-20 02:18
年底佳節是熱門的出遊旺季。（讀者提供）

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

2022-12-24 02:13

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌