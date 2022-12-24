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舊金山地價跌谷底 有利政府建造可負擔住宅

編譯組／舊金山灣區電
舊金山土地價值似乎已跌至谷底，但可能尚有一線生機。因為低價情況可能為創造可負擔住房提供難得機會，市府正積極收購土地。(Getty Images)
舊金山土地價值似乎已跌至谷底，但可能尚有一線生機。因為低價情況可能為創造可負擔住房提供難得機會，市府正積極收購土地。(Getty Images)

舊金山土地價值目前似乎已跌至谷底，然而，可能尚有一線生機。低價情況可能為舊金山創造難得的機會，因為市政府正積極收購土地，以實現加州政府規定於2023至2031年期間，需建造4萬6000個可負擔住房單位的目標。

儘管自三年前疫情開始，很少見住宅開發用地易手，但上周位在田德隆(Tenderloin)與聯合廣場邊界(25 Mason St.)的一個地塊，透過線上拍賣網站拍賣。這個L型地產具有產權可建造155個住房單位的150英尺高大樓，在新冠之前，曾以1300萬元出售，當時各界對土地開發需求已減弱。這次在12至15日舉行拍賣會上，最高出價為500萬元。

業主設定800萬元底價，即為低於該價格的出價將不被接受。最終，賣方決定不接受任何報價。不過，即使潛在買家達到800萬元底價，與2015至2018年疫情前的榮景相較，價格也大不如以往。

在土地需求疲軟之際，舊金山市政府與非營利性建築商持續購進，以便有機會實現州府的住房建設目標。市議會將於1月中旬審議州府規定的住房要素，即要求舊金山建造共計8萬2000個住房單位，其中有4萬6000個必須是適合中低家庭的可負擔住房。

對於Mason St.街道地點來說，問題可能在於其位在通往田德隆入口處。州府住房官員指示，新開發低收入項目應該盡可能避免集中在傳統社區。以此原因作為住房要素，舊金山正在尋找在日落區(Sunset)與列治文(Richmond)等西區社區建設，而非在SoMa、田德隆或灣景區(Bayview)等低收入集中地點。

專門從事土地收購的開發商房地產經紀人佛利(Chris Foley)表示，他所屬的房地產經紀公司願意為25 Mason St.地塊支付約600萬元，但選擇不出價，因為確定賣家不會接受報價。不過，他表示，他與合作夥伴都看好舊金山建用土地的前景。

舊金山市長住房與社區發展辦公室發言人史丹利(Anne Stanley)指出，市府對收購類似25 Mason St.地塊的物業，持開放態度，並願意考慮買進，將考量地點、容量、資金可用度與城市地理公平性等條件。

舊金山 低收入 拍賣

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