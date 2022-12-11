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舊金山未來近6萬新建房 多在西半區

編譯組／舊金山電
舊金山城市規劃部門將城市新住房開發緩慢的情況，歸咎於住宅建設停滯不前、高昂建築成本、昂貴的城市費用與建築要求、不斷上升利率等因素。(圖取自舊金山市府官方臉書)
舊金山城市規劃部門將城市新住房開發緩慢的情況，歸咎於住宅建設停滯不前、高昂建築成本、昂貴的城市費用與建築要求、不斷上升利率等因素。(圖取自舊金山市府官方臉書)

根據加州法律要求，舊金山必須在未來八年內，至少再建造8萬2000個住房單位。但目前考量到分區與經濟情況，城市規劃人士只能確定，屆時全市大約可再建造5萬9578間新房，難以達到州府要求指標。

即使在最好狀況，數百個現有公寓區域能有新住房單位、每個空地都獲得開發、每個主要建案都可進行建設，舊金山市仍距離其最低目標還差2萬多個住房單位需建造，而要想超過「目標」標的，還缺少了3萬4000間房屋。

此外，舊金山規劃部門資深規劃師帕巴斯(James Pappas)表示，隨著經濟衰退迫在眉睫，即使在城市最佳狀況下，也不太可能達成目標。他表示，當局已盡最大努力，並已實際評估了可能發生的情況，但現在處於開發低點，確實需要看到經濟反彈，才有可能見到建造房屋的目標實現。

帕巴斯將舊金山新住房開發緩慢的情況，歸咎於住宅建設停滯不前、高昂建築成本、昂貴的城市費用與建築要求、不斷上升利率等因素。

舊金山房屋狀況報告(Housing Element)必須每八年向州監管機構提交一份報告，以說明如何實現州府的住房目標，作為「區域房屋需求評估」(Regional Housing Needs Assessment)的一部分。為了這份報告，舊金山規畫委員會會在全舊金山市尋找可以建造新住宅的地點，或認為這些住房單位可於2030年建造完成。

在舊金山，若分區發生變化，大部分房屋將建造在較富裕、人口密度較低的西半區。其中還包括對未來八年內可能建造、通常建在車庫或後院的姻親房屋單位，以及獲得轉換成永久性可負擔房屋的出租房或旅館

舊金山市必須於明年1月底之前，提交最終房屋報告，包括認為目前可建造的房屋單位數量，以及計畫至2026年重新劃分足夠土地、以容納目前找不到空間的額外3萬4000個住房單位。

若計畫內容仍不符合住房監管機構標準，或者如果未於今後三年內達到重新分區的承諾，舊金山市可能會失去來自州府的開發經費，或失去控制在何處與何種房屋建造形式的能力。城市將於12月15日舉辦房屋報告最新版本內容的公聽會。

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