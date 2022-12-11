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聯邦支持灣區百萬房貸 明年購屋利多

編譯組／灣區9日電
有史以來第一次，聯邦政府將支持灣區超過100萬元的貸款，結合穩定或下降的貸款利率與房價，可能最終協助部分買家於2023年購屋。(Getty Images)
有史以來第一次，聯邦政府將支持灣區超過100萬元的貸款，結合穩定或下降的貸款利率與房價，可能最終協助部分買家於2023年購屋。(Getty Images)

有史以來第一次，聯邦政府將支持灣區超過100萬元的貸款，這是一個漸進但重要的改變，結合穩定或下降的貸款利率房價，可能最終協助部分買家於2023年購屋。

監管房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)的聯邦機構上周宣布，這兩家聯邦貸款機構，明年將可購買與擔保灣區所有縣除了納帕之外、最高108萬9300元的獨棟房屋貸款，納帕最高貸款限額為101萬7750元、索諾瑪86萬1350元、蘇拉諾72萬6200元。

部分貸方已經實施新貸款限制。

「貸款財務消息」(Inside Mortgage Finance)發行人賽卡拉(Guy Cecala)表示，此一增長對灣區來說，絕對是正面積極。但大部分人可能會說，這還不足以跟上近幾年來見到的房價飆漲。高房價可能是房利美與房地美在灣區支持的貸款額度，少於全國的原因之一。

在灣區等成本較高的地區，貸款限額是根據該縣房屋價值中位數計算，但無論房價多高，都不能超過基準限額的150%。明年最高的108萬9300元，將比2022年高出11萬8500元。

「普通貸款」(Conforming loans)意指那些可由房利美或房地美購買與擔保的貸款，更容易獲得通過，因為與金額規模較大、沒有政府支持擔保的「巨額」(Jumbo loans)相較，需要較少頭期款、較低的信用評分、較少資產與略高的債務收入比。

貸款公司「Guaranteed Rate」北加州區經理寇斯比(Dianne Crosby)指出，將符合條件的貸款限額提高至100萬元以上，將「為更多借款人敞開大門」，尤其是那些符合收入資格獲得巨額貸款、但缺乏巨額貸款機構所需的信用紀錄或資產的首次購房者。

歷史上來看，普通貸款也比巨額貸款利率較低，因為具有擔保。但在今年大部分時間，情況剛好相反，在聯儲局的抗通膨策略引發債券市場發生重大變化情況下，普通貸款利率一直高於巨額貸款。根據「Mortgage News Daily」報導，上周五普通貸款30年期固定利率的平均利率為6.3%、巨額貸款平均利率為5.7%。

CoreLogic分析數據發現，在全國範圍內，房利美與房地美在2020年與2021年支持了所有購房貸款的71%，2022年截至9月支持了72%貸款。但根據同一數據來源，今年它們僅占馬連縣、聖馬刁縣與聖他克拉拉縣貸款的40-42%，舊金山占46%，這些地區的獨棟住房與公寓中位價在130-145萬元之間。在阿拉米達縣與康曲柯士達縣，房利美與房地美貸款分別占59%與66%，房價中位數為96萬元與76萬8000元。

根據監管房利美與房地美的聯邦房屋金融局(Federal Housing Finance Agency)數據，包括舊金山與聖馬刁縣在內的大都會區，2022年第三季度與2021年可見到其為全國最大房價跌幅4.3%。

寇斯比表示，房利美與房地美提供更高貸款限額，結合明年或更久時間內可能見到的房價下跌，將對購屋者產生影響。貸款利率也是影響關鍵。她認為，利率已經穩定，若聯儲局控制通膨並停止加息，可能會於今年底降至6.2%，並於明年底前降至約5.5%。

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