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專家：灣區明年房價 將持續下跌 舊金山都會區估跌3.6%

編譯組／灣區綜合電
專家表示，灣區房價2023年將持續下跌。(Getty Images)
專家表示，灣區房價2023年將持續下跌。(Getty Images)

多個統計數據來源與房地產專家表示，灣區房價可能於2023年持續下跌，並預測舊金山可能遭到最嚴重打擊。根據Zillow預測，舊金山都會區明年房價將下跌3.6%，為美國前20大都會區跌幅最大。全加州房價明年也將下跌。「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)估計，加州房價中位數將於2023年下跌8.8%至75萬8600元。

灣區房地產公司「Compass」市場分析長卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，價格下滑是結合宏觀經濟及社會因素，十多年來首次將灣區房市推向買家手中，「權力終於從賣方轉移到買方，因此買方應有信心，會非常非常積極進行談判。」

當多方預估房市未來發展的同時，灣區房屋價格與價值已連續數月下跌。Compass近來一份報告顯示，舊金山市中心與市場區以南(South of Market district)公寓，銷售價格中位數比一年前下跌16.5%，導因於「經濟、人口與生活質量問題的三重打擊」。

不過，根據Zillow數據，舊金山都會區的房地產市場，仍是全美最昂貴地區。儘管買家可能有更多權力籌碼，但灣區買房仍不被認為是可以負擔。Zillow資深經濟學家狄翁吉(Orphe Divounguy)指出，灣區高房價的情況，2023年仍不太可能改變。數據顯示，灣區房屋價值過去三年增長25%，儘管預估明年房價將下跌，也不會導致房屋價值下滑到大多數人可負擔的價格水平。他不認為房價下跌將會推動大量人口湧入灣區買房，未來也不太可能見到過去幾年的人口移入成長，例如2010年舊金山科技業繁榮帶來數十萬個工作職位。

他認為，舊金山灣區仍具有驚人財富，只有房價大幅下跌，才能吸引人們進來；因為即使房價下滑，價格仍相當高。房屋可負擔問題意味著，儘管所有不同房屋類型都受到價格下跌影響，但有越來越多人選擇可負擔的較小空間住房。

通膨壓力驅動的高利率利率，是預估明年房價持續下跌的一個重要因素，因為高利率壓低了買房需求。

卡萊爾指出，特別是在灣區，房市在今年春天達到歷史最高水平，房價成為全國最高地區之一，並導致市場過熱。最重要的是，嚴重仰賴科技的灣區經濟，遭到股市波動與科技業裁員潮的嚴重打擊，進一步降低需求。此外，更高的貸款利率也代表著賣家不太願意將自己房屋掛牌出售並自行重返市場，庫存增長可能遲緩。狄翁吉則認為，這將導致房價跌幅不會超過預期。

舊金山都會區包括屋崙與海沃地區，預測將出現灣區最大跌幅。聖荷西房價預估將下跌1.8%、納帕房價將下跌2.4%。卡萊爾表示，灣區房價下跌領先全國其他地區，但也可見到其他地區同步下跌。然而，房價下跌並不代表崩盤即將來臨，而是從市場過熱的位置開始降溫。

卡萊爾指出，金融與房地產市場一直周期性地發生變化，市場升溫進入非理性繁榮時期，是在疫情期間經歷過的情況，也是人類經濟狀況的一部分。目前房價下跌調整也是可以接受的，因為可讓更多人重返市場。

房價 灣區 舊金山

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