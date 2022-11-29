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抵制房東影響力 李天明設「租房者黨團」

編譯組／綜合28日電
加州眾議員李天明與其他議員成立「租房者黨團」為弱勢租房者發聲。（取自推特）
加州眾議員李天明與其他議員成立「租房者黨團」為弱勢租房者發聲。（取自推特）

加州約有44%的居民是租房者，但代表聖荷西和南灣的加州眾議員李天明（Alex Lee）表示，就他所知，州議會只有5%的議員沒有自己的房子。

就李天明看來，這意味著，加州1700萬租房者在議會中沒有足夠的政治代表性。因此，今年稍早，他和議會中其他三名議員組成了一個「租房者黨團」（renters' caucus），以提倡以租房者為中心的政策。他們另一個目標是，抵制房東房地產集團在加州政治中過大的影響力。

和李天明共組「租房者黨團」還有代表舊金山地區的楊馳馬（Matt Haney）、代表聖地牙哥縣恩地區的霍瓦斯（Tasha Boerner Horvath）和代表洛杉磯地區的布萊恩（Isaac Bryan）。

根據Zillow的數據，灣區所有類型房地產的中位數租金為每月3800元，而且，加州有一半以上租房者的住房支出超過其收入的三分之一。

李天明概述了他希望黨團如何幫助弱勢租房者，包括在加州成立一個出租物業登記處、改革允許房東在退出租賃市場時驅逐房客的「艾利斯法」（Ellis Act）、廢除限制市政租金管制條例的「科斯塔霍金斯租屋法」（Costa-Hawkins Rental Housing Act）等。

李天明表示，強調房東和房客之間的權力不平等，是他們成立黨團的目的之一。他認為，通常為民眾做出住房決定的人，往往比大部分人口都擁有更多的經濟保障。

李天明指出，他針對的不是爺爺奶奶這種個人房東，而是從中獲取巨大利益的大型房地產集團，因此「科斯塔霍金斯租屋法」有必要廢除。為了縮短權力差距，「租房者黨團」將提倡成立以租房者為中心的組織和地方物業團體。

被問到出租物業登記處的主要功能為何時，李天明說，最重要的是有助法律的執行。他表示，政府目前對房東是哪些人、他們擁有哪些物業、如何擁有、位於何處，都不清楚，如果不了解這些訊息，實際上就無法執行法律。

李天明表示，黨團計畫在2023年初與利益相關團體舉行聽證會或圓桌會議，尤其是租房組織和組房者本身，以賦予他們參與更多決策制定過程的權力。

加州 房東 房地產

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