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一周中最佳購屋時機？ 周間較多優惠

編譯組／綜合25日電
房地產網站Zillow表示，如果想獲得買房優惠，周間是好時機。（Getty Images）
房地產網站Zillow表示，如果想獲得買房優惠，周間是好時機。（Getty Images）

房地產市場也有促銷？房地產網站Zillow表示，如果想獲得買房優惠，最好選周間的時候買。

Zillow的最新調查發現，在包括東灣和中半島在內的舊金山大都會區，19%的房屋賣家會在周四降價，降幅比一周中其他日子都多，這天也是較多房屋進入市場、可吸引潛在買家目光的日子。數據顯示，南灣降價房屋最多的是在周三，有21%的賣家會降價。

報告表示，可以確定的是，周五和周末的降價房屋較少，周五不到14%，周末不到10%，因為賣家會在此時舉辦房屋開放參觀，藉以刺激買家報價。整體而言，灣區周末降價的上市房屋只有約6%

Zillow表示，周間其他日子也是買房的好時機，至少有14%的賣家會降價。

南灣房地產經紀人饒拉梅（Ramesh Rao，音譯）表示，他通常會在周二降價，因為這樣可提供買家經紀人在周末開放參觀之前，對房屋有更多的了解。他說：「基本上，降價可以賦予已上市房屋第二次生命。」

Zillow數據顯示，目前，灣區上市房屋房價平均降幅為4%，約5萬5000元，舊金山都會區中位數房價目前約120萬元，南灣約150萬元。

Zillow發現，房屋若上市一個月後還未賣出，賣家通常會降價。但在冬季房地產市場放緩時，房屋通常會在上市七周後才會開始降價。在疫情期間，由於房地產交易速度加快，買家多半會在上市三周後降價。

近幾個月來，由於房貸利率上升，將許多潛在買家擠出市場，灣區房價已從歷史高點滑落，不斷加劇的經濟不確定性和科技業裁員也削弱了買房需求。Zillow表示，這個情況導致降價的賣家數目高於過去，灣區目前約有四分之一的上市房屋降過價。

根據傳統，房地產市場進入冬季後會放緩，預估房價會進一步下滑，買家議價的能力應該可以保持強勁。

Zillow經濟學家狄凡蓋（Orphe Divounguy）說：「為了跟上房地產市場快速變化的腳步，今年秋季降價的賣家數目創下新高。由於房貸利率上升和買房需求下降，買家發現，他們幾周前設定的售價已經無法實現，因此降價。」

房地產 灣區 房價

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