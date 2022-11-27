灣區房價持續跌 典型房價137萬 仍冠全美都會區

數據顯示，儘管最近幾個月房價持續下跌，舊金山都會區房價仍是全美20大都會區最高。(Getty Images)

數據顯示，儘管最近幾個月房價 持續下跌，舊金山 都會區房價仍是全美20大都會 區最高。根據房地產網站「Zillow」，10月是舊金山都會區連續第五個月房價下跌，相較於疫情期間房價高漲，情勢急遽逆轉，並且是整個灣區發生這種狀況，包括阿拉米達、康曲科士達、舊金山、聖馬刁與馬連縣，6-10月之間房價下跌5%以上。

儘管如此，舊金山仍長期在全美房價最高市場名列前茅。事實上，根據Zillow數據，舊金山是美國最大20城市中、唯一房價突破七位數的城市，典型房價為137萬元。其次是加州其他兩個房市，第二名是洛杉磯房價90萬3359元、第三名聖地牙哥88萬1973元。

10月份數據表明，在美國近900個大都會區中，僅有十個地區擁有七位數的典型房屋價值，其中，舊金山排名第二。排名全美第35大城市的聖荷西，則以典型房價155萬元位居全美最貴房價榜首。

Zillow估計典型房屋價值，不僅基於最近出售房屋價格，並基於該地區類似房屋的售價趨勢，針對郵遞區號內所有房屋估算價值。雖然舊金山房價高於其他都會區，但6-10月期間的房價跌幅也相對較大。舊金山9月份典型房價為146萬元，自6月以來下跌近8%。與此同時，加州典型房價為76萬5000元，自夏天以來已下跌3.3%。

舊金山房價歷史上一直是高於其他大都會區，但自2020年以來，差距一直縮小，尤其是在2021年中旬，因為其他都會區房價上漲速度相對更快。疫情期間，由於尋求更多空間買家爭取有限供房、貸款利率處於最低水平，促使房價飆漲。但近幾個月快速升息、通膨與股市動盪，導致全國房市降溫，灣區與北加州也引領這股房價下跌的趨勢。

與美國其他大都會相較，舊金山6-10月房價跌幅最大、為5.4%，其次是鳳凰城與洛杉磯大都會區，分別下跌4.7%與3.9%。邁阿密的房屋銷售量正在減少，但房價仍上漲。10月份數據顯示，邁阿密典型房價為47萬2926元、漲幅為5%，為6-10月美國大都會區房價漲幅最大。

由於舊金山房價持續下滑，價格在抵消貸款利率上升之前，還有一段路要走。「紀事報」先前曾分析發現，目前貸款利率約為7%，房價需降至133萬元，買房者才能將平均每月還款金額降至5月份的8000元水平。