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金山「滋擾逼遷」大增 維權人士憂心

編譯組／舊金山電
兩種驅逐房客方式在舊金山增加，維權人士擔憂還有其他驅逐行動。（美聯社）
兩種驅逐房客方式在舊金山增加，維權人士擔憂還有其他驅逐行動。（美聯社）

在加州COVID-19暫停逼遷令（eviction moratorium）到期一年後，舊金山的逐客令數量已經回升到疫情前的水平。

舊金山租賃委員會（San Francisco Rent Board）的數據顯示，自2021年10月以來，逐客令一直在增加，當時加州的緊急暫停逼遷令已經結束，取而代之的是一個由州政府延期、地方保護和租金救濟計畫組成的拼湊計畫。

7月1日，在最後一項保護人們不致在疫情期間因不支付租金而被驅逐的州法律也過期後，舊金山的逐客令激增。2022年的逼遷案例主要集中在田德隆區、South of Market、市中心和南灘。

逼遷防禦合作組織（Eviction Defense Collaborative）的訴訟和政策主任普羅喬夫尼克（Ora Prochovnick）稱，逐客令中，大約40%是因為不付款，40%是因為滋擾，20%是因為其他原因，包括業主入住或非法使用。

逐客令也並不總是導致逼遷的發生，房東只有在經歷了額外法庭程序後才能合法地驅逐租戶。一旦通知被貼在某人的門上，租戶可以與房東達成協議並留下，付清任何拖欠的租金並留下，或者撤回通知。但在許多情況下，租戶只是離開。

如果以上情況均未發生，房東可以起訴非法拘留，目前其訴訟數量幾近疫情前的數量。

普羅喬夫尼克說，她也對滋擾逼遷（nuisance evictions）的持續上升感到驚訝。滋擾是指任何干擾房東或其他租戶在房產上的舒適和享受的行為，房東可以出於許多不同的原因提出滋擾逼遷。

在2020年和2021年，因滋擾而發出的逐客令的比例高於疫情前的水平，租戶權利倡導者懷疑這是因為房東正在擴大他們自己對滋擾的定義。

舊金山住房權利委員會執行主任薩穆迪奧（Maria Zamudio）補充說，由於滋擾是一個廣泛的類別，那些在疫情期間利用它來驅逐他們不喜歡的租戶或控制租金租戶的房東，正在繼續這樣做。

她說：「通常對我們來說，當看到滋擾逼遷增加時，多半有其他事情發生。」

普羅喬夫尼克說：「疫情在經濟方面的影響仍然與我們密切相關，被驅逐的人數依然越來越多。」租戶權利律師和倡導者們為了讓人們得到幫助，已經應接不暇，捉襟見肘。

「舊金山再也不能有更多沒有地方住的人。」薩穆迪奧補充說。

房東 疫情 舊金山

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