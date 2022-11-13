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利率漲需求降 南灣房價跌6%

編譯組／灣區電
專家認為，目前仍處於財務與房市的調整階段，尚未穩定。然而，房價不太可能降至疫情前水平；由於房價急遽下跌需要大量庫存，現仍未看到任何相關跡象。(Getty Images)
專家認為，目前仍處於財務與房市的調整階段，尚未穩定。然而，房價不太可能降至疫情前水平；由於房價急遽下跌需要大量庫存，現仍未看到任何相關跡象。(Getty Images)

貸款利率持續上漲，阻礙灣區房市，許多買家不願意或無法承擔，自今年1月以來已上漲兩倍利率所導致更高的每月貸款支付金額。房屋上市網站「Zillow」數據顯示，房市因近幾個月需求下降，造成房價下跌，尤其在南灣聖荷西地區，從5月以來，一般房屋價格(typical home values)跌幅為6%。

儘管聯儲局日前將短期借款利率上調0.75百分點，並未引發30年期貸款利率的新一輪飆漲，但利率仍在7%附近，比五個月前上升兩個百分點，是自1月初以來的兩倍。

房地產經紀公司「Compass」灣區首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)表示，利率上漲對買家住房負擔能力，產生重大影響，尤其是考量到今年1月初貸款利率僅為3.2%。

房價需要下跌多少，才能讓買家取得與五個月前相似的每月貸款支付額？專家表示，在舊金山，一般房屋價格從5月到9月下跌6.2%，必須再降低10.4%，自原來的149萬元降至133萬元，才能獲得接近5月份每月貸款額8000元的付款水平。在聖荷西，一般房價需下降10%至122萬4000元，才能獲得類似5月份支付約7350元的每月貸款金額。

Zillow數據發言人克雷默(Matt Kreamer)表示，灣區房價買家的可負擔能力在疫情期間房市興盛之前，就已面臨挑戰，沒有太多上漲空間。因此，儘管房屋非常昂貴，但價格並不像其他地方上漲增幅高，代表著房價也無須下跌太深，以協助支付貸款利率上升成本。

在德州休士頓房價需下跌18.2%，從約27萬3000元降至22萬3000元，才能恢復到5月份的每月1400元貸款額。紐約房價也須從78萬2000元大幅下降17.4%至64萬6000元。

卡萊爾說，無法預測房價未來會如何變化，因為有許多不確定因素，經濟、政治與人口，都正在發揮效用。目前仍處於財務與房市的調整階段，尚未穩定。然而，房價不太可能降至疫情前水平；由於房價急遽下跌需要大量庫存，但現在並未看到任何相關跡象。

隨著房屋在市場停留時間更長，庫存正緩慢增長，但新房源數量減少，先前取得貸款利率接近3%的屋主，幾乎沒有動力以現今貸款利率將房屋上市並重新進入市場。

卡萊爾認為，未來幾個月是購房者爭取想要買房的最佳時機，因為佳節期間需求減少導致市場放緩，賣家會急於達成交易，許多房屋需要更長時間才能售出，有助於將主導權轉移至買家。他建議，購房者應積極協商買房事宜，同時永遠不要讓自己超出可負擔範圍，不用在意要價，但要決定想支付價格，然後報價。

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