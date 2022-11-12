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灣區房租微幅下降 專家：未來1年會再跌

記者陳爍嘉／聖荷西報導
灣區房租價格出現輕微下降，但價格依然高昂。（記者陳爍嘉／攝影）
灣區房租價格出現輕微下降，但價格依然高昂。（記者陳爍嘉／攝影）

本地多名房地產專家表示，價格下跌是灣區租賃市場的最新趨勢。經過一年半的穩步上漲，灣區公寓的租金價格出現了微幅下降，這對租房者來說是一種難得的緩解。但這也可能反映出對經濟衰退的擔憂、科技行業裁員以及商品成本上升抑制了灣區租賃市場的需求。

根據租房網站公寓清單(Apartment List)的數據，在舊金山和聖荷西，公寓租金較8月份的新高點下降了約2%，是同期全國降幅的兩倍。在南灣，新租一居室的月租金中位數為2240元；在包括東灣和中半島在內的舊金山都會區中，這個數字則為1932元。儘管價格有所下降，舊金山和聖荷西的租金仍然是美國大城市中最昂貴的。

在新冠疫情開始在美國肆虐之後，由於租房者紛紛逃往郊區以及其他較便宜的地區，灣區大城市的租金價格暴跌多達25%。去年，隨著公共衛生限制的解除和更多人返回灣區，房租價格開始反彈，但仍未恢復到疫情前的水平。儘管過去18個月的大部分時間裡租金有在穩步攀升，現在舊金山（2339元）和屋崙（1531元）的租金中位數至少比2020年3月低10%。

灣區資深地產經紀郭蒂娜（Tina Guo）表示，目前灣區的租房市場雖然傾向低迷，但價格並沒有明顯的下降，還是很高。反倒是房價大概比年初降了15至20個百分比，但由於貸款利率漲了3%，灣區民眾對於買房並不積極。由於許多人不買房，需要賣房的房主在發現賣不出房子後，只能繼續出租房子。郭蒂娜認為，由於現在經濟不景氣，股市低迷，以及大公司裁員，灣區的房租價格在未來一年內還會持續下降。

灣區智庫「SPUR」州政策主任連恩(Michael Lane)認為灣區租金仍會繼續下降，但並不認為市場會突然崩潰。他表示，買不起房的人仍然需要爭奪有限的居住單元，隨著近年來公寓建設停滯不前，這些單元變得更加稀缺。與此同時，上個月高達7%的抵押貸款利率上升可能會繼續擠壓潛在的購房者，迫使他們留在租賃市場。灣區的房屋租賃市場仍將是非常昂貴的。

公寓清單網站的高級經濟學家薩爾維亞蒂（Chris Salviati）表示，由於通貨膨脹率居高不下，人們愈來愈多地與室友或家人同住以省錢。遠程工作的普及也導致人們搬出灣區，減少了租房需求。一些租房者可能會因為消費成本飆升或對即將到來的經濟衰退的擔憂而推遲尋找新公寓。他也預計，今年房租價格還會繼續下降。

灣區 租金 舊金山

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