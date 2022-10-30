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房貸利率上升 潛在買家更挑剔房源

編譯組／灣區綜合電
灣區因房貸利率上升、房價持續下跌，其中以半島與南灣城市的房價跌幅最大。(Getty Images)
灣區因房貸利率上升、房價持續下跌，其中以半島與南灣城市的房價跌幅最大。(Getty Images)

灣區房市目前持續遠離疫情初期的購買狂潮，房價跌幅繼續超過全國平均水平，尤其是在部分地區。根據房地產上市網站「Zillow」數據，舊金山都會區典型房價自5月到8月下跌3%，但跌幅最大是在聖荷西都會區，包括聖他克拉拉與聖比尼度縣(San Benito County)，房價下跌6%，遠高於全國同期降幅2%。

10月13日當周的30年固定貸款利率約為7%，為2022年初利率的兩倍多。專家表示，利率上升導致許多潛在買家暫緩找房，或是對房源物件更加挑剔。

房市變化考驗負擔力

Zillow數據發言人克雷默(Matt Kreamer)表示，房市變化完全是有關可負擔能力。灣區是全國最昂貴的房市，隨著貸款利率上揚，想要買房的人，每月支付貸款成本也隨之增加。他指出，今年初利率約為3%，灣區居民購買150萬元房屋、自備款20%，預估每月支付貸款不到6500元；目前利率7%，每月貸款已爬升至9500元，顯然將買家排除在市場之外。

新房源庫存放緩

此外，新房源庫存也在放緩當中，因為潛在賣家不願放棄低利率貸款，「現在賣房的人，是真正需要進行出售房屋的人，原因可能是新工作或其他，才有意願降價以吸引報價求售。」但是，這個趨勢將整體推低價格，以目前的每月貸款成本，買得起房子的人根本不夠多。

Zillow針對5-8月灣區3萬人以上居民的54個城市房價進行分析，其中以半島與南灣城市的跌幅最大。巴洛阿圖的典型房價跌幅最大、為7.1%，自5月的388萬元降至8月的361萬元。聖他克拉拉房價跌幅6.8%，從173萬元跌至161萬元、洛斯阿圖斯房價從437萬跌幅6.7%至408萬元。

矽谷房地產經紀人協會主席卡維尼斯(Brett Caviness)表示，房價波動正推動市場恢復常態。利率急遽上漲與股市動盪，促使買房需求減少。他指出，巴洛阿圖原本是一個「競爭激烈的高價值高需求市場」，但目前競爭已衰退並導致「市場波動」。洛斯阿圖斯的豪宅市場也出現類似情況，原本今年初見到許多買家興趣，但現已經歷更顯著的市場波動。

聖他克拉拉房市原比鄰近城市更可負擔，推動潛在買家湧入、需求增加，但現在卻出現房價飆漲後的激烈調整。其他矽谷城市房價跌幅進入前十名：庫比蒂諾跌幅6.6%、山景城跌幅6.4%、桑尼維爾跌幅6.2%。

只有三地房價上漲

另一方面，根據2022年5-8月房市分析，灣區只有三個城市房價上漲。北灣諾瓦托(Novato)見到最大漲幅2.2%，聖拉斐爾(San Rafael)上漲1.1%，東灣安提艾許(Antioch)房價微漲0.2%。克雷默預期，房價將仍持續下跌一段時間。短期內貸款利率不會下降，因此必須降價才能減輕部分壓力，「現正進入通常是一年當中房市最緩慢的時間，直至春天才可能再度回溫。」

房價 利率 貸款

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