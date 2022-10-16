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利率飆高 灣區上市房屋降價漸增

編譯組／灣區綜合電
持續上揚的貸款利率，已削減許多房屋買家的購買力，灣區房價增長放緩，有更少房屋的售價高於掛牌價，更多賣家售屋要價降低。(Getty Images)
持續上揚的貸款利率，已削減許多房屋買家的購買力，灣區房價增長放緩，有更少房屋的售價高於掛牌價，更多賣家售屋要價降低。(Getty Images)

持續上揚的貸款利率，已削減許多房屋買家的購買力，灣區房價增長放緩，有更少房屋的售價高於掛牌價，更多賣家售屋要價降低。這些趨勢在貸款利率於幾個月內，上升兩倍以上至接近7%出現，對照2021年火熱房市，形成強烈對比，當時房價在激烈競爭中，上漲近20%。

舊金山一般房屋價格為170萬元，相較於2021年，現在上市房源在市場停留時間更長，提出報價卻更少。「舊金山房地產經紀人協會」(San Francisco Association of Realtors)前會長伯明翰(Kevin Birmingham)表示，1月份貸款利率開始上升之前，賣家可能見到多達十數個報價，去年房價競標戰迅速推高房價，有時甚至可加價10萬元以上。

「現在，你見到的是，一棟房產只有一或二個報價，並且沒人想要和對方競爭。」伯明翰指出，若想拉高買家的價格，他們就會退出房屋競戰。所以，這是非常不同的心態。並且可以見到許多報價進來又取消，甚至出現售屋沒有報價的情況。

根據房地產上市網站「Zillow」數據，包括屋崙與柏克萊在內的舊金山都會區，8月份約有60%房屋售價高於要價。這個比率比去年同期減少20%，並且隨著貸款利率上升而愈趨減少。聖荷西都會區約有38%房屋掛牌價格高於要價，此一比率於去年同期為近70%。加州其他大型都會區都可見到，每個月售價高於要價的房屋銷售數量逐漸減少。

最近幾個月，舊金山都會區上市房屋降價情況越來越多，根據最新數據，截至8月，有四分之一房屋出現降價。2021年8月上市房屋降價比率約為12%。沙加緬度是灣區民眾在疫情期間的熱門移居目的地，卻是加州目前上市房屋降價比率最高的都會區、約為37%。

隨著房屋競價戰放緩，許多都會區如聖荷西、洛杉磯與聖地牙哥的房屋降價比率，都比去年同期增加約兩倍，分別為25%、25%與33%。

儘管飆升的貸款利率，導致買房需求自去年的天文數字水平下降，但灣區仍是美國最具競爭力的房市，部分原因是庫存低。貸款利率快速上升，卻也促使許多潛在買房者處於觀望，進而削減競爭，並提供更多談判籌碼。自今年年初以來，每月貸款支付額增加約33%，導致潛在買家的購房成本更難以負擔。

根據「加州房地產經紀人協會」數據，灣區8月份房屋銷售比年度同期銷售降低29%。需求降低已轉換成部分房價下跌。CoreLogic房地產公司經濟學家赫普(Selma Hepp)表示，灣區的掛牌銷售比率已降至約98%。儘管這個數字可能與2022年初的102%的上市銷售比率，沒有明顯不同，但仍是一個重大動態變化。

貸款 利率 灣區

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