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加州房地產經紀人協會：加州房價 明年估將跌近9%

編譯組／灣區綜合電
房地產經紀人預測，加州房價2023年將下跌近9%。(Getty Images)
房地產經紀人預測，加州房價2023年將下跌近9%。(Getty Images)

根據「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)最新報告，預測加州2023年房價與房屋銷售量皆將下降。然而，價格仍將維持相對較高水平，但對於那些貸款買房的人來說，由於利率上漲，2023年房屋價格將比今年更難以負擔。

協會預估，加州明年現有房屋中位價將下跌8.8%至75萬8600元，低於今年預期的中位價83萬1500元，也是2020年以來的最低水平。不過，即使房價中位數下跌近9%，2023年的房價中位數仍將比疫情發生當年2020年高出15%、也比2019年上漲28%。

於此同時，協會預測，加州明年房屋銷售量將減少7.2%至33萬3400件交易。這也將是自2007年房地產泡沫破裂以來的最低房屋銷售量。今年預估的總銷售量35萬9200件交易，則是自2007年以來的第二低。

對於厭倦了競購行情的買房人士來說，銷售放緩是好消息。但對於仰賴交易賺錢的房地產經紀人、託管人員與抵押及產權保險提供者，則是壞消息。若明年的房市預估準確，房屋銷售量將比2021年下降25%，該年有44萬4520間獨棟房屋易手。

加州房地產經紀人協會2002年會長、灣區房地產經紀人卡翠納(Otto Catrina)聲明指出，預期明年的房屋銷售與價格將放緩。所有現況都顯示，在過去兩年市場競爭激烈的情形之下，對於那些無法出價得標買到房屋、或退出買房市場的人來說，整個市場將更加有利。

可以肯定的是，房地產經紀人展望2023年房市，並沒有2009年那樣悲觀，當年房價自市場峰值下跌51%。

房地產經紀人經濟學家預估，明年美國聯儲局抑制通膨作法，將導致「中度經濟衰退」(modest recession)。預期2023年國內生產總值將下降0.5%。這是自2020年疫情導致經濟後退以來，首次年度下降。

同時，專家預估，明年30年期固定貸款的平均利率6.6%，高於今年預估的5.2%與去年的3%水平。因此，儘管房價下跌，利率上升導致每月的貸款付款額增加，除非用全現金買房。現況則是，已有更多買家以全現金交易。協會數據顯示，有超過22%的加州買家2022年購房、全額以現金支付，人數高於去年的18.6%。

協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)聲明指出，高通膨壓力導致貸款利率維持高位，降低購買力，並且降低未來一年潛在買家的房屋負擔能力。因此，房屋需求與房價將於2023年全年放緩。

根據協會預估，以粗略計算，明年中等價位房屋的典型30年貸款的平均每月支付額為3875元。儘管房價下跌，每月平均貸款額仍高於今年的3652元。房地產經紀人估計，2023年可能只有18%加州家庭能買得起中等價位房屋，低於今年的19%與2020年的32%。

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