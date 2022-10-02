房貸利率持續升 1月以來漲2倍 灣區望房興嘆

不斷上升的房貸利率，讓灣區想買房的人望房興嘆。（Getty Images）

9月份貸款利率 是美國自大蕭條之後，首次超過6%，並持續攀升，冷卻了灣區 高價房市的購房需求。9月22日的30年期貸款固定利率已達6.29%。從今年1月份以來，隨著美國聯儲局提高利率以嘗試遏止通膨，利率已經漲了兩倍。

房屋貸款利率從今年4月開始向上飆升，結束一段歷史性低利率時期。先前的低利率，加速推動房市競爭與加價至天文數字水平。在房價仍持續增長地區，儘管增長速度緩慢，貸款利率上漲，已很大程度減弱買家的購買力。

例如，根據30年期貸款固定利率6.29%，若買家購買一棟170萬元房屋、也就是舊金山8月份房屋中位價，其自備款為20%，每月需支付約1萬500元貸款。相較之下，若於今年初始購買此房，當時貸款利率僅為現在的一半、每月僅需支付7800元。

核桃溪貸款公司「Preferred Mortgage, Inc.」總裁威爾森(Jim Wilson)表示，買家現在只得在市場旁邊，坐著等待看看會發生什麼事。他指出，過去三個月的貸款申請減少90%，預估未來六個月房價還會下跌。儘管灣區房屋賣家降低要價變得更常見，但這些降價，通常不足以平衡貸款利率飆漲所產生的影響，「賣家將必須願意降價，直到他們找到可負擔得起的買家。」

自8月中旬以來，平均貸款利率上升1%。根據「加州房地產經紀人協會」報告，6月底至8月初利率回落，推動房屋銷售與房價逐月小幅上漲。協會指出，灣區房屋銷售量仍比去年減少29%。

與去年瘋狂房市相比，需求的對比驚人。現在，房屋掛牌上市後，出價買家更少，並且在市場停留時間更長。例如在康曲科士達縣，與2021年8月份相比，掛牌上市房屋在市場停留的中位天數為8天，現在市場停留天數則超過兩倍達到18天。

利率上漲也打擊灣區高收入買家。根據「Redfin」報告，全國沒有其他地方，能夠見到比灣區更嚴重的豪宅銷售巨大跌幅。「Redfin」定義豪宅為市場預估價格最高5%。屋崙豪宅豪宅銷售減少64%、聖荷西減少60%、舊金山減少50%。

Redfin經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)在報告中指出，當高端住房購屋者見到貸款利率上升所產生的影響，非常震驚。對一名豪宅買家來說，較高利率可能同等於每月房屋帳單貴上數千元。不確定時期迫使人們重新審視財務狀況，奢侈品通常是第一件被削減的東西。