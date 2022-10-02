我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

房貸利率持續升 1月以來漲2倍 灣區望房興嘆

編譯組／灣區綜合電
不斷上升的房貸利率，讓灣區想買房的人望房興嘆。（Getty Images）
不斷上升的房貸利率，讓灣區想買房的人望房興嘆。（Getty Images）

9月份貸款利率是美國自大蕭條之後，首次超過6%，並持續攀升，冷卻了灣區高價房市的購房需求。9月22日的30年期貸款固定利率已達6.29%。從今年1月份以來，隨著美國聯儲局提高利率以嘗試遏止通膨，利率已經漲了兩倍。

房屋貸款利率從今年4月開始向上飆升，結束一段歷史性低利率時期。先前的低利率，加速推動房市競爭與加價至天文數字水平。在房價仍持續增長地區，儘管增長速度緩慢，貸款利率上漲，已很大程度減弱買家的購買力。

例如，根據30年期貸款固定利率6.29%，若買家購買一棟170萬元房屋、也就是舊金山8月份房屋中位價，其自備款為20%，每月需支付約1萬500元貸款。相較之下，若於今年初始購買此房，當時貸款利率僅為現在的一半、每月僅需支付7800元。

核桃溪貸款公司「Preferred Mortgage, Inc.」總裁威爾森(Jim Wilson)表示，買家現在只得在市場旁邊，坐著等待看看會發生什麼事。他指出，過去三個月的貸款申請減少90%，預估未來六個月房價還會下跌。儘管灣區房屋賣家降低要價變得更常見，但這些降價，通常不足以平衡貸款利率飆漲所產生的影響，「賣家將必須願意降價，直到他們找到可負擔得起的買家。」

自8月中旬以來，平均貸款利率上升1%。根據「加州房地產經紀人協會」報告，6月底至8月初利率回落，推動房屋銷售與房價逐月小幅上漲。協會指出，灣區房屋銷售量仍比去年減少29%。

與去年瘋狂房市相比，需求的對比驚人。現在，房屋掛牌上市後，出價買家更少，並且在市場停留時間更長。例如在康曲科士達縣，與2021年8月份相比，掛牌上市房屋在市場停留的中位天數為8天，現在市場停留天數則超過兩倍達到18天。

利率上漲也打擊灣區高收入買家。根據「Redfin」報告，全國沒有其他地方，能夠見到比灣區更嚴重的豪宅銷售巨大跌幅。「Redfin」定義豪宅為市場預估價格最高5%。屋崙豪宅豪宅銷售減少64%、聖荷西減少60%、舊金山減少50%。

Redfin經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)在報告中指出，當高端住房購屋者見到貸款利率上升所產生的影響，非常震驚。對一名豪宅買家來說，較高利率可能同等於每月房屋帳單貴上數千元。不確定時期迫使人們重新審視財務狀況，奢侈品通常是第一件被削減的東西。

利率 貸款 灣區

上一則

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

延伸閱讀

聖荷西住房短缺 全美最嚴重 潛在賣家持續觀望

聖荷西住房短缺 全美最嚴重 潛在賣家持續觀望
中國為房市注強心針 調降公積金房貸利率

中國為房市注強心針 調降公積金房貸利率
陽明交大校長林奇宏 訪灣區會校友

陽明交大校長林奇宏 訪灣區會校友
美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字

美房貸利率升破6%很嚇人？1980年代曾飆到這個數字
房貸利率連6周上升 創15年新高

房貸利率連6周上升 創15年新高

熱門新聞

最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
家長威爾森(Chanwe Wilson，右)得知女兒博納德（Charae Pollard，左）平安，特別開心。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

2022-09-29 02:20
SLAC國家加速器實驗室研發全球最大數位相機。(SLAC國家加速器實驗室官方臉書)

史丹福研發全球最大數位相機…重達3噸 有如迷你貨車

2022-09-30 13:18
灣區愈來多城市制定租金管制法令，已掀起另一場租金管制浪潮。（美聯社）

灣區控租金 多地陸續通過立法 維權團體：房客受夠了

2022-10-01 02:20

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國