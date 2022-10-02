我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

Veritas創業家擁哈佛學位 金山房仲重量級投資者

編譯組／灣區綜合電
據2019年哈佛分析報告，當租金從個人所有，轉變成為有限責任公司所有時，部分城市的生活條件將下滑。（Getty Images）
據2019年哈佛分析報告，當租金從個人所有，轉變成為有限責任公司所有時，部分城市的生活條件將下滑。（Getty Images）

對灣區許多小型房東來說，上一次房市崩盤是一場災難。但是，對歐日龐(Yat-Pang Au)來說並非如此。這位在南灣長大、擁有哈佛學位的華裔創業家之子，2007年往北搬至舊金山，購買了數間公寓大樓；隔年次貸危機爆發，他創辦新公司「Veritas Investments」成為舊金山房地產市場重量級投資者。

他於2017年受訪時曾透露，Veritas投資公司將於數年內，在舊金山市買進4500間公寓，大都是與外部投資人合作買進控制租金(rent-controlled)公寓樓。這些建築大樓過去是被市府律師描述為由房地產大亨倫比(Frank Lembi)擁有的「房地產帝國」(real estate empire)的一部分。

歐日龐當時表示，大量購進公寓創造機會，提供資源推動他個人與公司業務前進，成為舊金山市最大公寓與零售業主。時至今日，Veritas發言人賀克曼(Ron Heckmann)透露，公司在舊金山經營管理約6500間公寓，約佔舊金山市所有出租房屋的2%。

Veritas自從近幾年擴大營運以來，許多租戶一再指責公司，受到其與附屬機構不當對待，並發起抗議，部分情況還曾引發訴訟。不過，公司否認所有不當行為，並曾主張駁回告訴。

於此同時，核實Veritas是否為舊金山市最大房東，並非易事。歐日龐創立的Veritas投資公司不再自稱為公寓擁有者或甚至房東，而是「一家技術導向的房地產投資與管理公司」(a technology-enabled real estate investment and management company)。而當其運營的建築物內出現問題時，加重追究事件該由誰負責的法律和政治爭戰將更加複雜化。

Vertias是與投資人合作購買租賃或管理租戶的舊金山房地產公司浪潮之一，仰賴越來越複雜的商業模式，例如成立有限責任公司(limited liability companies)或LLC等被用來最大化財務利益的實體公司，同時保護主要公司，免受到法律影響威脅。

房屋研究人員正積極了解，這些難以追蹤的公司房東與物業管理人角色轉換過程，但是，根據2019年哈佛分析報告發現，當租金從個人所有，轉變成為有限責任公司所有時，部分城市的生活條件下滑。

「城市研究所」(Urban Institute)都會住房與社區政策中心研究助理沃克(Fay Walker)表示，當談論有關租房時，很大程度取決誰擁有它。若租房沒有這樣的透明度，很難追究由誰承擔責任。

舊金山 投資 房地產

上一則

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

延伸閱讀

藝術漫遊舊金山 外日落區登場 提供疫苗接種

藝術漫遊舊金山 外日落區登場 提供疫苗接種
舊金山期中選舉 5華裔候選人各自爭取當選

舊金山期中選舉 5華裔候選人各自爭取當選
金山期中選舉14項公投 可負擔性住房E、D案受關注

金山期中選舉14項公投 可負擔性住房E、D案受關注
金山期中選舉14項公投 D提案助建房 科技界富豪力挺

金山期中選舉14項公投 D提案助建房 科技界富豪力挺
尋求連任 金山市議員馬兆明獲多名亞裔領袖力挺

尋求連任 金山市議員馬兆明獲多名亞裔領袖力挺

熱門新聞

最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
家長威爾森(Chanwe Wilson，右)得知女兒博納德（Charae Pollard，左）平安，特別開心。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

2022-09-29 02:20
SLAC國家加速器實驗室研發全球最大數位相機。(SLAC國家加速器實驗室官方臉書)

史丹福研發全球最大數位相機…重達3噸 有如迷你貨車

2022-09-30 13:18
灣區愈來多城市制定租金管制法令，已掀起另一場租金管制浪潮。（美聯社）

灣區控租金 多地陸續通過立法 維權團體：房客受夠了

2022-10-01 02:20

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國