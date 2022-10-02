Veritas創業家擁哈佛學位 金山房仲重量級投資者

據2019年哈佛分析報告，當租金從個人所有，轉變成為有限責任公司所有時，部分城市的生活條件將下滑。（Getty Images）

對灣區許多小型房東來說，上一次房市崩盤是一場災難。但是，對歐日龐(Yat-Pang Au)來說並非如此。這位在南灣長大、擁有哈佛學位的華裔創業家之子，2007年往北搬至舊金山 ，購買了數間公寓大樓；隔年次貸危機爆發，他創辦新公司「Veritas Investments」成為舊金山房地產 市場重量級投資 者。

他於2017年受訪時曾透露，Veritas投資公司將於數年內，在舊金山市買進4500間公寓，大都是與外部投資人合作買進控制租金(rent-controlled)公寓樓。這些建築大樓過去是被市府律師描述為由房地產大亨倫比(Frank Lembi)擁有的「房地產帝國」(real estate empire)的一部分。

歐日龐當時表示，大量購進公寓創造機會，提供資源推動他個人與公司業務前進，成為舊金山市最大公寓與零售業主。時至今日，Veritas發言人賀克曼(Ron Heckmann)透露，公司在舊金山經營管理約6500間公寓，約佔舊金山市所有出租房屋的2%。

Veritas自從近幾年擴大營運以來，許多租戶一再指責公司，受到其與附屬機構不當對待，並發起抗議，部分情況還曾引發訴訟。不過，公司否認所有不當行為，並曾主張駁回告訴。

於此同時，核實Veritas是否為舊金山市最大房東，並非易事。歐日龐創立的Veritas投資公司不再自稱為公寓擁有者或甚至房東，而是「一家技術導向的房地產投資與管理公司」(a technology-enabled real estate investment and management company)。而當其運營的建築物內出現問題時，加重追究事件該由誰負責的法律和政治爭戰將更加複雜化。

Vertias是與投資人合作購買租賃或管理租戶的舊金山房地產公司浪潮之一，仰賴越來越複雜的商業模式，例如成立有限責任公司(limited liability companies)或LLC等被用來最大化財務利益的實體公司，同時保護主要公司，免受到法律影響威脅。

房屋研究人員正積極了解，這些難以追蹤的公司房東與物業管理人角色轉換過程，但是，根據2019年哈佛分析報告發現，當租金從個人所有，轉變成為有限責任公司所有時，部分城市的生活條件下滑。

「城市研究所」(Urban Institute)都會住房與社區政策中心研究助理沃克(Fay Walker)表示，當談論有關租房時，很大程度取決誰擁有它。若租房沒有這樣的透明度，很難追究由誰承擔責任。